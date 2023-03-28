На столичном предприятии создали погружную установку с линейным вентильным электродвигателем и плунжерным насосом. Она может быть использована при добыче нефти на старых низкорентабельных скважинах или скважинах со сложным строением. Опытные производственные мощности предприятия расположены на площадке «Печатники» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

«Новая разработка позволит эксплуатировать низкорентабельные скважины с большими напорами или искривленными стволами, в которых применение традиционных станков-качалок не всегда возможно. Эксплуатация таких скважин может быть экономически невыгодна. Разработка позволит изменить ситуацию. Кроме того, благодаря новой продукции отпадет необходимость в капитальном строительстве громоздких конструкций наземной части – станка-качалки», – пояснил Владислав Овчинский.

Также новая установка обладает повышенной энергоэффективностью по сравнению с альтернативными методами разработки таких скважин.

«Компания "Борец" специализируется на разработке, производстве и сервисном обслуживании оборудования для добычи нефти. В нее входят производственный блок, сервисный блок и Центр разработки нефтедобывающего оборудования (ЦРНО). Здесь специалисты разрабатывают, изготавливают и тестируют новые, передовые решения в области нефтедобычи», – рассказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Основным элементом новой установки является линейный вентильный двигатель, который имеет модульную конструкцию.

По словам директора Центра разработки нефтедобывающего оборудования Андрея Сагаловского, специальный алгоритм управления линейным двигателем оптимизирует работу всей установки, изменяя скорость движения поршня при заполнении насоса жидкостью и ее вытеснении. Насос может находиться в эксплуатации с наработкой более 480 суток без отказов.

Размещение промышленных площадок в столице открывает инвесторам доступ к крупным рынкам сбыта, развитой инфраструктуре, а также большому пулу системной поддержки города. Они могут воспользоваться более чем 20 мерами поддержки, в том числе субсидиями и целевыми займами.

ОЭЗ «Технополис Москва» – территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь пяти площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 223 гектара. ОЭЗ «Технополис Москва» на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.