Восточно-Сибирская железная дорога (ВСЖД, филиал ОАО "РЖД") в текущем году планирует построить 35 объектов инфраструктуры на Байкало-Амурской магистрали (БАМ), сообщила пресс-служба ВСЖД.

Модернизация магистральной инфраструктуры позволит к 2024 году увеличить пропускную способность участка Лена — Хани с 19 до 43 пар поездов в сутки, говорится в сообщении.

Инвестиции в реализацию проектов составят более 43 млрд рублей.

Планируется построить и ввести в эксплуатацию 16 новых объектов по проектам реконструкции станций и строительству двухпутных вставок, а также запустить 19 объектов энергоснабжения, уточняется в сообщении.

В частности, вторые пути и двухпутные вставки появятся на 10 участках БАМа: Таковка — Небель, Гоуджекит — Тыя, Северобайкальск — Нижнеангарск, Янчуй — Чуро, Ульги — Муякан, Муйкан — Улан-Макит, Улан-Макит — Таксимо, Шиверы — Ушмун, Кемен — Икабья, Сенаторский — Икабьекан.

Новые разъезды будут построены на пяти участках БАМа: Дзелинда — Кирон, Кирон — Ангоя, Баканы — Янчуй, Чуро — Кюхельбекерская, Аркум — Ульги.

Продолжится реконструкция станции Северобайкальск.

Восточно-Сибирская железная дорога проходит по территории Иркутской области, Бурятии, частично по Забайкальскому краю и Якутии. Управление БАМом административно поделено между ВСЖД и Дальневосточной железной дорогой (ДВЖД, филиал РЖД), границей подразделений является станция Хани.