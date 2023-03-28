Росатом собирается открыть в Ульяновской области завод по производству лопастей для ветроэнергостанций. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев, выступая на пленарном заседании в ходе форума "Композиты без границ".

"Мы с [губернатором Ульяновской области] Алексеем Юрьевичем [Русских] вам объявляем, что создаем в Ульяновской области, одном из регионов нашего присутствия, новое совместное производство - ветролопастей", - сказал Лихачев, подчеркнув, что развитие ветряной генерации невозможно без углеволокна. При этом глава Росатома добавил, что новое производство будет удовлетворять весь спрос в России, предполагает активно выходить на экспорт.

Выпуск ветролопастей планируется локализовать на площадке закрывшегося в прошлом году завода "Вестас Мэньюфэкчуринг Рус" по производству композитных лопастей для турбин ветрогенераторов (ВЭУ) в Ульяновске.