Российский Системный оператор выступил с инициативой проведения масштабного исследования влияния нагрузки дата-центров, в том числе криптоферм, на работу энергосистем разных стран.

Об этом Председатель Правления АО «СО ЕЭС» Федор Опадчий сообщил в рамках очно-заочного заседания Административного совета и Управляющего комитета Ассоциации системных операторов крупнейших энергосистем мира GO15.

Подобные исследования, приводящиеся в форме структурированного заочного опроса, – один из ключевых форматов взаимодействия между участниками Ассоциации GO15, благодаря которому происходит обмен опытом по управлению крупнейшими энергосистемами мира.

Российский Системный оператор предложил членам Ассоциации дать оценку годового потребления электроэнергии дата-центрами и криптофермами, доли потребления дата-центров и криптоферм в общем потреблении электроэнергии, проанализировать их профиль потребления, оценить доли бытового и промышленного майнинга. В ходе анкетирования участники также должны ответить, позволяет ли цена на электроэнергию функционировать майнингу как бизнесу, влияют ли дата-центры и криптофермы на режимы работы энергосистемы.

Отдельной частью исследования является отраслевое регулирование деятельности дата-центров, и в частности майнинга, в энергетике разных стран. Закреплены ли в нормативной базе особенности работы криптоферм и дата-центров с точки зрения их функционирования в энергосистеме как объектов потребления? Разработаны ли специальные требования к технологическому присоединению промышленных объектов майнинга и к режиму их электропотребления?

Проблема влияния на энергосистему майнинговых центров как нового типа потребителей актуальна для всего мира, в том числе и для России, где этот вопрос особенно остро стоит в ОЭС Сибири. Специфика энергосистемы этого региона обусловливает одни из самых низких цен и тарифов для населения на электрическую энергию, что сделало, например, Иркутскую область наиболее привлекательной территорией для майнеров криптовалют. Массовое открытие майнинговых центров стало одним из ключевых факторов роста энергопотребления в регионе: в 2022 году рост потребления здесь значительно превысил динамику потребления в ЕЭС России в целом и составил 8,6%. В результате существовавшие ранее резервы генерирующей мощности и пропускной способности сетей в Иркутской области оказались исчерпаны.

По словам Федора Опадчего, инициированное российским Системным оператором исследование позволит собрать, обобщить и проанализировать опыт системных операторов крупнейших энергосистем мира в части взаимодействия с этим новым типом потребителей и выработать конкретные рекомендации по оптимизации влияния майнинговых центров на надежность и режимы работы крупных энергосистем.

Об ассоциации GO15

GO15. Reliable and Sustainable Power Grids (официальное название – Very Large Power Grid Operators, VLPGO) – объединение системных и сетевых операторов, управляющих крупными энергосистемами в 20 странах мира – с нагрузкой свыше 50 ГВт каждая. Суммарно участники ассоциации обеспечивают управление энергосистемами с более чем 75% мирового электропотребления, совокупная установленная мощность генерации, находящейся под их управлением, превышает 2,5 тераватта.