На Ростовской АЭС приступили к внедрению собственного, не имеющего аналогов производственного проекта - созданию так называемого термического участка, который позволит прямо на месте выполнять полный цикл изготовления и обработки деталей, используемых для ремонтов и модернизации тепломеханического оборудования.



Данный проект является победителем отборочного этапа отраслевого конкурса научно-технических докладов*, который прошел на Ростовской АЭС, и поддерживает программу импортозамещения, реализуемую в России.



К настоящему времени в рамках реализации проекта уже проделан ряд первичных работ: определено производственное помещение, разработана проектно-сметная документация для организации термического участка и организации локальной системы пожаротушения, заключен договор на закупку оборудования, доставка которого ожидается уже в июне 2023 года. Примерная стоимость проекта, над разработкой которого трудился большой коллектив специалистов, - около 24 млн рублей. По словам разработчиков, окупаемость вложенных средств составит 1,5 года.



Начальник участка цеха централизованного ремонта Сергей Ануфриев:

«Термический участок позволит прямо на месте выполнять отжиг, нормализацию, закалку и снятие внутреннего напряжения с металлических деталей. Эта процедура даст возможность выполнять полный цикл изготовления деталей для ремонта оборудования, соответственно избавит от необходимости отправлять деталь для обработки на другие предприятия, а также снимет критическую зависимость от зарубежных поставщиков. В результате мы прогнозируем сокращение времени ремонта энергоблоков и экономию средств. Операции по термической обработке будут выполнять квалифицированные специалисты нашей станции, которые уже прошли соответствующую подготовку в Магнитогорском государственном техническом университете. Я - один из них», - рассказал он, представляя проект на конкурсе.

«Сегодня перед российской промышленностью, в том числе и атомной энергетикой, стоит цель в кратчайшие сроки обеспечить технологический суверенитет и переход на новейшие технологии. Государство направляет значительные ресурсы на ускоренное развитие отечественной исследовательской, инфраструктурной, научно-технологической базы. Внедрение инноваций, курс на импортонезависимость и импортозамещение позволяет Росатому, Концерну «Росэнергоатом» занимать новые ниши на рынке, повышая конкурентоспособность атомной отрасли и всей российской промышленности в целом. Конкурсы, подобные тому, который прошел сегодня на нашей станции, не только позволяют выявлять лучшие научные и технические разработки и внедрять их, но и дают возможность показать молодым специалистам свои достижения, предоставляют шанс для развития карьеры в атомной отрасли. Очень важно, что разработки, представленные работниками Ростовской АЭС, являются актуальными, имеют практическую значимость, и могут быть использованы на других атомных станциях, - отметил главный инженер Ростовской АЭС Андрей Горбунов.

Отраслевой конкурс научно-технических докладов среди молодых специалистов и работников до 35 лет проходит ежегодно. Цель конкурса – привлечение молодых сотрудников к разработке новых производственных проектов, поддержка инновационной и прикладной деятельности, увеличение мотивации к повышению квалификации. Сотрудники, занявшие призовые места, будут представлять свои проекты на дивизиональном этапе конкурса. Их работы рассмотрит комиссия Центрального аппарата АО «Концерн Росэнергоатом». В этом году на конкурс были представлены шесть проектов молодых специалистов предприятия - это наиболее перспективные разработки в области модернизации рабочих процессов и оборудования, направленные на повышение безопасности и эффективности работы атомной станции, сокращение сроков планово-предупредительных ремонтов, импортонезависимость и повышение экономической эффективности производства.



Среди победителей станционного этапа еще два проекта - «Модернизация комплекса технических средств системы контроля и управления спецводоочистки первой очереди» инженера цеха тепловой автоматики и измерений Ксении Аксеновой и проект электромонтера электроцеха Ивана Мельникова, направленный на снижение возникающих в процессе работы колебаний шин турбогенераторов.