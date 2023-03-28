СЕГМЕНТЭНЕРГО приглашает посетить выставку НЕФТЕГАЗ-2023

Когда: 24–27 апреля 2023 года

Где: Москва, ЦВК «Экспоцентр»

Уважаемые партнеры и клиенты, приглашаем вас посетить Павильон 8, Зал 2, стенд 82В65.

Для посещения выставки получите бесплатный электронный билет

Выставка «Нефтегаз» входит в десятку крупнейших нефтегазовых смотров мира. Проводится ежегодно вместе с Национальным нефтегазовым форумом.

Выставка и форум – это синергия участников, партнеров и всей отрасли, здесь представлены все новейшие разработки, встречаются производители и потребители, звучат трендовые доклады, проводятся самые значимые деловые мероприятия.

На стенде СЕГМЕНТЭНЕРГО будут представлены новые каталоги и образцы продукции:

А так же анонсировано новое направление: структурированные кабельные сети СКС СегментЛАН

https://segmentlan.ru/