СЕГМЕНТЭНЕРГО приглашает посетить выставку НЕФТЕГАЗ-2023

Когда: 24–27 апреля 2023 года
Где: Москва, ЦВК «Экспоцентр»
Уважаемые партнеры и клиенты, приглашаем вас посетить Павильон 8, Зал 2, стенд 82В65.
Для посещения выставки получите бесплатный электронный билет
Выставка «Нефтегаз» входит в десятку крупнейших нефтегазовых смотров мира. Проводится ежегодно вместе с Национальным нефтегазовым форумом.
Выставка и форум – это синергия участников, партнеров и всей отрасли, здесь представлены все новейшие разработки, встречаются производители и потребители, звучат трендовые доклады, проводятся самые значимые деловые мероприятия.
На стенде СЕГМЕНТЭНЕРГО будут представлены новые каталоги и образцы продукции:
А так же анонсировано новое направление: структурированные кабельные сети СКС СегментЛАН
Подпишитесь на YouTube канал портала RusCable.Ru.
Больше 3500+ подписчиков уже с нами! Спецпроекты, шоу и прямые эфире у вас под рукой!
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter