СЕГМЕНТЭНЕРГО приглашает посетить выставку НЕФТЕГАЗ-2023

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28 марта 2023, 11:15 124 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ООО "СегментЭнерго"
Авторы и источники / Правообладателям

Когда: 24–27 апреля 2023 года
Где: Москва, ЦВК «Экспоцентр»

Уважаемые партнеры и клиенты, приглашаем вас посетить Павильон 8, Зал 2, стенд 82В65.

Для посещения выставки получите бесплатный электронный билет

Выставка «Нефтегаз» входит в десятку крупнейших нефтегазовых смотров мира. Проводится ежегодно вместе с Национальным нефтегазовым форумом.

Выставка и форум – это синергия участников, партнеров и всей отрасли, здесь представлены все новейшие разработки, встречаются производители и потребители, звучат трендовые доклады, проводятся самые значимые деловые мероприятия.

На стенде СЕГМЕНТЭНЕРГО будут представлены новые каталоги и образцы продукции:

А так же анонсировано новое направление: структурированные кабельные сети СКС СегментЛАН

https://segmentlan.ru/

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Метки: СЕГМЕНТЭНЕРГО, НЕФТЕГАЗ-2023
Отрасль: Кабельная промышленность 
SEGM
9.53

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