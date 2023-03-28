28 марта Первый зампред Правления Системного оператора Сергей Павлушко на итоговой коллегии Минэнерго России рассказал об актуальных задачах и основных направлениях работы компании в сфере планирования перспективного развития электроэнергетики.

Сергей Павлушко представил обзор основных изменений нормативно-правового фундамента в связи с внедрением новой системы планирования перспективного развития в отрасли и рассказал о ключевых нововведениях принятого пакета законопроектов. Он подробно остановился на ключевых параметрах разработанной Системным оператором и уже утвержденной Минэнерго России Схемы и программы развития электроэнергетических систем России на 2023–2028 годы (СиПР ЭЭС), а также на основных технических решениях, направленных на удовлетворение перспективного спроса на электроэнергию и мощность.

В числе приоритетных инвестиционных проектов, включенных в СиПР ЭЭС на 2023–2028 годы, Сергей Павлушко назвал строительство линий электропередачи 500 кВ Алтай – Таврическая и Курган – Таврическая.

«Эти сетевые объекты являются важнейшими инфраструктурными элементами, обеспечивающими технологическую возможность работы ОЭС Сибири в среднесрочной перспективе для обеспечения баланса электроэнергии в условиях маловодного года с учетом наблюдаемого в восточной части ЕЭС России роста потребления», – сообщил представитель руководства Системного оператора.

Среди важных задач в сфере планирования он отметил обеспечение перспективного развития энергосистемы Москвы и Московской области.

«Пришло время думать о том, каким образом в дальнейшем развивать энергосистему Москвы и Московской области. На сегодняшний день потребление мощности в регионе составляет 10 % этого показателя по ЕЭС России в целом. Рост потребления в регионе происходит опережающими по сравнению со среднестатистическими по стране показателями темпами. Соответственно в новой Схеме и программе развития электроэнергетических систем на 2024–2029 годы необходимо предусмотреть перечень и объем мероприятий, которые позволят обеспечить дальнейшее динамичное развитие региона», – подчеркнул Сергей Павлушко.

Первый зампред Правления отметил, что до конца текущего года должна быть выполнена значительная часть работ по подготовке одного из двух базовых документов перспективного планирования – Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики. В частности, в рамках этой работы Системным оператором должен быть разработан долгосрочный прогноз потребления до 2042 года, который утверждается Правительственной комиссией по вопросам развития электроэнергетики. Сама Генсхема должна быть выпущена уже в 2024 году.

В завершение доклада Сергей Павлушко доложил о ходе подготовки Системного оператора к принятию с 1 января 2024 года функций оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных энергосистемах Камчатского края, Магаданской и Сахалинской областей, Чукотского автономного округа, а также в Норильско-Таймырской энергосистеме в Красноярском крае.

Он отметил, что работа по подготовке к расширению зоны диспетчерской ответственности Системного оператора находится в активной стадии реализации. В 2022 году СО ЕЭС подписал двусторонние соглашения о сотрудничестве с ПАО «РусГидро» и ГМК «Норникель», которые в настоящее время обеспечивают оперативно-диспетчерское управление в этих территориальных энергосистемах. В развитие соглашений совместными приказами Системного оператора и руководства дочерних компаний «РусГидро» и «Норникеля» – ПАО «Камчатскэнерго», ПАО «Магаданэнерго», ПАО «Сахалинэнерго», АО «Чукотэнерго» и АО «НТЭК» – утверждены детализированные перечни мероприятий по подготовке к передаче Системному оператору новых функций в каждой из энергосистем. Стороны уже приступили к их выполнению. Кроме того, для своевременного принятия функций по оперативно-диспетчерскому управлению в изолированных энергосистемах Системный оператор реализует масштабный комплекс организационных и технических мероприятий.