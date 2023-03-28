Технический углерод как будущее кабельной промышленности

Рынок углеродной сажи специального назначения считается одним из самых быстрорастущих в мире. Эксперты прогнозируют его устойчивый рост на 7% в год ближайшие 5 лет. Предполагается, что расход технического углерода на производство электропроводящих экранов вырастет с 79 тысяч тонн в год до 111 тысяч тонн.

Экранирование по жиле и изоляции — это важнейший процесс при защите кабельной продукции. К техническим углеродам предъявляются крайне жесткие требования к уровню чистоты, диспергируемости и влагопоглощению.

Компания Birla Carbon USA, Inc. выпускает широкий ассортимент марок технического углерода, отвечающих строгим требованиям, установленным в кабельной промышленности. Один из примеров – углеродная сажа марки Conductex 7055 Ultra, которая успешно используется в кабельной промышленности, главным образом, для изготовления электропроводящих экранов по жиле при производстве кабелей среднего напряжения. Углеродная сажа Conductex C7055 Ultra представляет собой высокодиспергируемый проводящий продукт высокой чистоты с низким содержанием влаги, который можно также использовать в электропроводящих экранах для силовых кабелей высокого напряжения.

Соответствующая морфология обеспечивает оптимальный баланс свойств, включая проводимость, технологичность, пригодность для зачистки, механические свойства и гладкость поверхности. Морфология продукта позволяет использовать низкое содержание сажи в различных полимерах, чтобы сохранить критически важные механические свойства в конечных продуктах, достигая при этом превосходной чистоты поверхности.

Если требуется более высокая электропроводность с сажей Conductex 7055 Ultra, тогда необходимо увеличение её концентрации. Такой повышенный уровень наполнения может повлиять на механические свойства и процесс переработки.

Компания Birla Carbon провела исследования, используя углеродную сажу Conductex 7055 Ultra в качестве образца для сравнения с новым продуктом марки BCD7205 для демонстрации важных характеристик углеродной сажи для улучшения электрической проводимости при разработке продукции. Путём регулирования этих характеристик был получен продукт BCD7205 с заданной морфологией, обеспечивающей высокую способность к диспергированию и последующую высокую электропроводимость. Этот новый продукт станет хорошим дополнением к ассортименту компании Birla Carbon, в частности, он займёт достойное место рядом с успешной маркой Conductex 7055 Ultra.

Основные принципы разработки электропроводящего технического углерода включают два параметра, непосредственно влияющие на способность к переработке и, в конечном итоге, на основные характеристики полимеров после компаундирования. В идеале углеродная сажа с высокой удельной поверхностью и агрегатной структурой способна обеспечить высокую электрическую проводимость. Углеродная сажа с хорошим балансом коллоидных свойств и агрегатной морфологией, обладающая наряду с этим и другими свойствами, такими как высокая чистота и очень низкое влагопоглощение, способна иметь решающее значение при использовании в силовых кабелях высокого напряжения.

Компания Birla Carbon является одним из крупнейших в мире производителей и поставщиков высококачественных добавок технического углерода, а также флагманским бизнесом индийского межнационального конгломерата Aditya Birla Group. Шестнадцать производственных предприятий компании Birla Carbon находятся в 12 различных странах мира, а технические центры в США и Индии занимаются разработкой и внедрением передовых технических решений. Компания последовательно и ответственно разрабатывает и поставляет продукцию для кабельной отрасли, стараясь разрабатывать индивидуальные решения и приспосабливаясь к изменяющимся требованиям отрасли. Основные бренды компании Birla Carbon - Birla Carbon, Raven® и Conductex®.