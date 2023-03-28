В этом году Российский международный энергетический форум пройдет 18-20 апреля. «ЭнергоИнновация» является соорганизатором трех тематических секций, посвященных локализации оборудования, международному сотрудничеству в странах ЕАЭС и теплоэнергетике промышленных предприятий.

Модератором дискуссий выступит Президент Ассоциации инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация», доктор политических наук Михаил Смирнов.

Так, 18 апреля пройдет конференция «Международное сотрудничество в обеспечении собственной генерации для промышленных предприятий (локализация, параллельный импорт, импортозамещение)». Игорь Турусов, заместитель генерального директора ООО «ИНГК», познакомит участников конференции с проектами их компании по разработке и локализации изготовления в РФ мобильных и стационарных агрегатов энергетических с газотурбинным приводов. Вячеслав Шипов, заместитель генерального директора по маркетингу и продажам АО «РУМО», представит предложения по импортозамещению «РУМО» в сегменте малой распределенной электростанции, а также озвучит проблемы и решения. Мария Симакова, основатель и генеральный директор Agile Customs & Logistics выступит с докладом «Импорт в новых геополитических реалиях».

В этот же день запланирована конференция «Международное сотрудничество в энергетике в странах ЕАЭС».

Игорь Турусов, заместитель генерального директора ООО «ИНГК», представит доклад «ТОиР, модернизация, реконструкция, сервис и поставка ЗИП от ИНГК для ГТЭА зарубежного производства». Также выступит Георгий Ермоленко, директор Департамента внешних связей Исполнительного комитета электроэнергетического Совета СНГ.

19 апреля «ЭнергоИнновация» организует дискуссию «Теплоэнергетика промышленных предприятий и ЖКХ: особенности, проблемы и перспективы».

В числе спикеров Юрий Дорфман, вице-Президент НП «Российское теплоснабжение»; Василий Коротченко , специалист Управления аудита и технологической экспертизы Ассоциации «НП Совет рынка»; Антон Иванов, коммерческий директор ООО «Инко-Энерго»; Елена Голова, заместитель гендиректора Ассоциации производителей трубопроводных систем.

Добавим, Российский международный энергетический форум — ключевая площадка для обмена бесценным опытом, информацией о технологических достижениях и научных разработках, обсуждения инновационных идей и направлений развития энергетической отрасли.