27 марта 2023 года на территории Технопарка «Саров» (Нижегородская обл.) залили «первый бетон» в основание конгресс-центра научного комплекса Национального центра физики и математики (НЦФМ).

Уже к концу года строители должны возвести основные несущие конструкции двух зданий, затем наружные и внутренние стены, перегородки. Осенью начнётся монтаж внутренних и внешних инженерных систем и оборудования.

О развитии инфраструктуры будущего города науки рассказал заместитель генерального директора по капитальному строительству АО «Атомэнергопром» Александр Табачников. Он отметил, что проект застройки предполагает как можно лучше вписать современные здания в окружающий ландшафт, оставив как можно больше природных объектов, не нарушая экосреду местности: «Архитектура комплекса предусматривает создание инновационного пространства для будущих резидентов НЦФМ, объединяющего возможности для эффективного занятия наукой и комфортной жизни. Помимо ЦКП и конгресс-центра планируется построить самый современный кампус для студентов».

«На строительство первых двух зданий из федерального бюджета выделено 5 млрд рублей. Это чрезвычайно важный этап для нас, так как именно эти площадки позволят нам собирать ученых со всей страны для обсуждения и реализации научных задач, связанных с укреплением технологического суверенитета и обороноспособности нашей страны. Это будет гостеприимное место, где мы обеспечим максимальную концентрацию интеллекта, куда учёные будут приезжать, чтобы участвовать в совместных мероприятиях, формулировать новые идеи современной физики и математики. По нашим расчетам Конгресс-центр будет вмещать до 700 человек и в нем на постоянной основе будут работать около 120 сотрудников», - поделился планами научный руководитель НЦФМ академик РАН Александр Сергеев.

Ожидается, что в ближайшее время генеральный подрядчик ООО «Мост» также начнет возводить здание Центра коллективного пользования (ЦКП). ЦКП объединит под своей крышей научные лаборатории НЦФМ, оснащенные самым современным научным и экспериментальным оборудованием.

Открытие в России новой научно-исследовательской инфраструктуры – одна из ключевых инициатив Десятилетия науки и технологий. Флагманским проектом этой инициативы является создание Национального центра физики и математики (НЦФМ), который строится в г. Сарове Нижегородской области. На территории НЦФМ возводится комплекс из научно-исследовательских корпусов, передовых лабораторий и установок класса «мидисайенс» и «мегасайенс». Научную кооперацию НЦФМ сегодня составляют 55 научных организаций, вузов и высокотехнологичных компаний со всей России. Образовательной частью Национального центра стал филиал Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова - «МГУ Саров», где учатся около сотни магистрантов и аспирантов со всей страны. Учредители НЦФМ – Госкорпорация «Росатом», МГУ им. М.В. Ломоносова, РАН, Министерство науки и высшего образования России, РФЯЦ-ВНИИЭФ, НИЦ «Курчатовский институт» и ОИЯИ. Основные цели Национального центра – получение новых научных результатов мирового уровня, подготовка учёных высшей квалификации, воспитание новых научно-технологических лидеров, укрепление кадрового потенциала предприятий Госкорпорации «Росатом» и ключевых научных организаций России, повышение привлекательности российской науки для молодых учёных.

Десятилетие науки и технологий в России (2022-2031 годы, стартовавшее по Указу Президента РФ) – это масштабная программа инициатив, проектов и мероприятий по ускоренному развитию экономики и социальной сферы через усиление роли науки и наукоёмких технологий в стране. Основные цели Десятилетия – привлечение молодежи в сферу науки и технологий, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важных задач для страны и общества и рост знания людей о достижениях Российской науки. Более подробная информация об инициативах, мероприятиях и проектах Десятилетия науки и технологий – на сайте наука.рф. Оператор проведения Десятилетия науки и технологий – АНО «Национальные приоритеты».

Перед российской промышленностью стоит цель в кратчайшие сроки обеспечить технологический суверенитет и переход на новейшие технологии. Государство и крупные отечественные компании направляют ресурсы на ускоренное развитие отечественной исследовательской, инфраструктурной, научно-технологической базы. Внедрение инноваций и нового высокотехнологичного оборудования позволяет Росатому и его предприятиям занимать новые ниши на рынке, повышая конкурентоспособность атомной отрасли и всей российской промышленности в целом.

Источник: Пресс-служба НЦФМ