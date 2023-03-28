В Ненецком автономном округе введены в эксплуатацию последние участки трассы Нарьян-Мар – Усинск общей протяженностью 15,2 км. Строительство стратегически важной транспортной артерии завершено.

«Новая дорога обеспечит постоянное наземное транспортное сообщение с соседними регионами, что создаст более комфортные условия для жизни граждан. Трасса даст импульс развитию экономики не только Ненецкого автономного округа, но и других регионов Русского Севера», ― заявил заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Вице-премьер также подчеркнул, что развитие дорожной инфраструктуры в условиях Крайнего Севера, включая строительство этой трассы, является одним из приоритетных направлений работы Правительства. Оно осуществляется в рамках Стратегии развития Арктической зоны во исполнение указания Президента.

«Открытие дороги ― событие, без преувеличения, историческое. Более 30 лет жители ждали эту дорогу. Новая транспортная артерия ― второе дыхание для инвестиционных проектов, которые сегодня реализуются в нашем округе. Она станет фундаментом для всего, что будет построено в регионе. У нас есть огромный опыт строительства в Арктике. Условия здесь особенные, и техника нужна другая. Мы продолжим развитие ― у нас есть новые объемы работ», ― отметил губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный.

Сегодня в эксплуатацию введены два отрезка трассы, на которых в процессе строительно-монтажных работ были выполнены мероприятия по устройству дорожной одежды из щебеночных и гравийных материалов. Протяженность первого ― 6,6 км. Он включает в себя отремонтированный 200-метровый мостовой переход через реку Шапкину. Протяженность второго отрезка ― 8,6 км. На нем был построен мост через реку Лаявож.

«Одна из главных задач национального проекта “Безопасные качественные дороги” ― повышение качества жизни населения. Особенно это важно на отдаленных территориях, в районах Крайнего Севера, где транспортная доступность жизненно необходима. Строительство трассы Нарьян-Мар – Усинск стало возможным благодаря федеральной поддержке, и эта поддержка будет продолжена: в 2023 году на региональные и местные объекты нацпроекта в Ненецком автономном округе из федерального бюджета предусмотрено свыше 2 млрд рублей», ― сообщил заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко.

Напомним, общая протяженность трассы Нарьян-Мар – Усинск составляет 211,8 км. Ее начали возводить в 1991 году, однако из-за недостатка финансирования в 2008 году проект был приостановлен.

В 2015 году при содействии Президента Российской Федерации работы возобновили, к этому времени протяженность недостроенного участка составляла 80,5 км.

Проект реализовали в несколько этапов, с 2019 по 2023 год строительство выполнялось по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».