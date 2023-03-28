В результате реорганизации в Группе «Россети» сформирован единый центр ответственности в электросетевом комплексе. Повышен контроль за реализацией инвестиционных программ, в том числе в рамках национальных проектов.
Отпуск электроэнергии в 2022 году из сети компании составил ~790 миллиардов кВтч (+1% к бизнес-плану). Потери снизились к плановым значениям.
Уровень расчетов за услуги по передаче электроэнергии в 2022 году достиг 99%.
В 2022 году количество технарушений в сети 110 кВ и выше снижено на 4% к 2021 году. Финансирование ремонтов увеличено на 9% – до 77,5 млрд рублей. В 2023 показатель увеличится на 14% – до 90 млрд рублей.
Для девяти наиболее проблемных регионов в плане аварийности разработаны программы повышения надежности (ППН) на 2023-2025 годы.
Финансирования инвестиционной программы в 2022 году составило почти 435 млрд рублей. Введено более 21 тыс. км линий электропередачи и 9 тыс. МВА трансформаторной мощности.
В 2023 году планируется реализация ряда проектов, в том числе для электроснабжения предприятия «Эльгауголь», ГОК «Озерный», ресурсной базы газопровода «Силы Сибири». Завершится реконструкция подстанции 500 кВ «Пахра» в составе Московского энергокольца.
Ключевое направление работы - электроснабжение Восточного полигона РЖД. Всего будет введено более 4,9 тыс. км ЛЭП и почти 4,4 тыс. МВА трансформаторной мощности. Работы введутся в соответствии с графиком.