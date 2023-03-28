Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин провёл рабочую встречу с Губернатором Кировской области Александром Соколовым. Участники встречи обсудили реализацию национальных проектов на территории региона, которые курирует Минстрой России, достижение целевых показателей по вводу жилья, а также строительство коммунальной инфраструктуры.

По данным Росстата, за первые два месяца 2023 года в Кировской области введено 91,7 тыс. кв. метров жилья.

«В Кировской области существует 21 территория, позволяющая реализовать проекты комплексного развития. Общая площадь всех земельных участков составляет 143,1 га. При этом 20 территорий отведены под жилую застройку и в перспективе позволят ввести 786 тыс. кв. метров жилья. Проекты КРТ дадут возможность эффективно использовать земельные участки, а также построить качественное жильё с учётом необходимой инфраструктуры. На данный момент уже ведётся работа по 16 территориям», — отметил глава Минстроя России Ирек Файзуллин в ходе рабочей встречи.

Также для повышения комфорта жизни в Кировской области реализуется федеральный проект «Чистая вода». В рамках федпроекта к реализации запланировано пять объектов. Это строительство систем водоснабжения в г. Вятские Поляны, г. Котельнич, Омутнинском городском поселении, г. Советске, населённых пунктах Мари-Малмыж и Старый Кокуй.

Кроме этого, по программе «Стимул» в Кировской области запланировано строительство автомобильных дорог по ул. Капитана Плетнёва и в ЖК «ZNAK» в областном центре.

«Мы намерены ускорить ввод в эксплуатацию ряда объектов коммунальной инфраструктуры в Кирове и Вятских Полянах, а также построить дороги и благоустроить улицы в новых жилых кварталах региональной столицы. Также у нас большой комплекс задач, связанных с подготовкой Кирова к 650-летию. Есть задача преобразить город к юбилею — в первую очередь в части комфортной городской среды», — сказал Александр Соколов.

К юбилею г. Кирова в регионе запланирована реализация ряда проектов — благоустройство парков и скверов, капитальный ремонт зданий, в том числе относящихся к объектам культурного наследия, обновление учреждений культуры.