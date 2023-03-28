27 марта в 18:35 в уфимском микрорайоне Дема произошло повреждение трансформатора ТП-8046 по ул. Правды, 25/2, который ранее принадлежал ОАО «РЖД», а на текущий момент находится на балансе администрации муниципалитета и длительное время никем не обслуживался. Из-за повреждения оборудования трансформаторной подстанции, произошло отключение энергоснабжения многоквартирных домов по ул. Правды и Левитана, а также было приостановлено электроснабжение насосов квартальной сети центрального теплового пункта и, соответственно, прекратилась подача отопления и горячей воды.

По просьбе администрации Демского района Уфы, учитывая высокую социальную значимость энергообъекта, ПО «Уфимские городские электрические сети» ООО «Башкирэнерго» незамедлительно направило аварийно-восстановительную бригаду Западного РЭС на помощь в восстановлении электроснабжения. Однако подъезд к трансформаторной подстанции был заставлен автомобилями жителей близлежащих домов. После эвакуации автомобилей в 21:36 бригаде удалось начать аварийно-восстановительные работы и, несмотря на значительный объем повреждений, потребовавший замены трансформатора, уже в полночь энергоснабжение было восстановлено.

Напомним, ровно неделю назад 20 марта в этом же микрорайоне Дема произошло повреждение трансформатора в ТП-3035, который также ранее принадлежал ОАО «РЖД», а на текущий момент является бесхозным. Повреждение оборудования привело к аварийному отключению электроэнергии многих жилых домов микрорайона с населением около 1700 человек. Несмотря на то, что поврежденный энергообъект является бесхозным, по согласованию с администрацией Демского района ООО «Башкирэнерго», также заменив трансформатор, помогло восстановить электроснабжение.