«Россети Тюмень» в 2023 году направят более 1,5 млрд рублей на развитие электросетевого комплекса в Тюменском районе Тюменской области. В планах энергетиков строительство 75 км новых линий электропередачи различного класса напряжения, ремонт 17 ТП и ввод 18 МВА трансформаторной мощности.

Тюменский район является вторым по объему ввода недвижимости муниципалитетом в регионе. По информации властей, только за прошлый год здесь построено свыше 900 тысяч квадратных метров жилья. Для обеспечения надежного функционирования существующих энергообъектов «Россети Тюмень» в 2023 году выполнят ремонт более 80 км линий электропередачи и 17 трансформаторных подстанций. В целях снижения рисков технологических нарушений энергетики расчистят от древесно-кустарниковой растительности порядка 200 гектаров просек охранных зон ЛЭП.

Еще более значительный объем работ будет выполнен по инвестиционной программе, предполагающей обновление и возведение новых объектов электросетевого хозяйства.

В текущем году энергетики в полтора раза – до 6,3 МВА – увеличат трансформаторную мощность питающего центра «21Т Метелево» и завершат разработку проектов по модернизации подстанций 110 кВ «Чикча» и «Молчаново». Суммарная трансформаторная мощность последних увеличится с 32,6 до 52 МВА. Эти центры питания участвуют в схеме электроснабжения 28 населенных пунктов района, в числе которых Луговое, Мальково, Паренкино, Чикча, Каменка, Молчаново и другие.

Благодаря усилиям по развитию распределительной сети, обеспечивающей электроэнергией бытовых потребителей, в столичном районе к концу 2023 года появится порядка 100 новых трансформаторных подстанций.

По словам заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности «Россети Тюмень» Елены Баклановой, развитие электросетевого комплекса сфокусировано на потребностях региона.

«Мы знаем, что в Тюменском районе на 2023 год определены 83 площадки для индивидуального жилищного строительства. Новые и модернизированные энергообъекты позволят покрыть растущие потребности жителей в электроэнергии, снизить нагрузку на уже имеющиеся центры питания и повысить надежность электроснабжения. С пониманием значимости энергоресурсов финансирование производственных программ по этой территории увеличено в 3,5 раза», – прокомментировала заместитель генерального директора.

Эксперт также отметила, что компания продолжит взаимодействие с органами власти по решению задач синхронного развития инфраструктуры.