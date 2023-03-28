В 2023 году энергетики отремонтируют 17 трансформаторных подстанций и 8 воздушных линий электропередачи, заменят 15 опор и более 120 изоляторов в Малодербетовском районе Калмыкии.

Особое внимание уделят энергообъектам, модернизация которых повысит надежность работы оборудования Малодербетовского района и снизит аварийность. Так, например, ремонт пяти воздушных линий положительно повлияет на качество электроснабжения более четырех тысяч жителей районного центра и социально значимых объектов: трех школ, двух детских садов, фельдшерско-акушерского пункта, а также водозаборов в с. Малые Дербеты и с. Тундутово. Выполнение всех запланированных мероприятий позволит энергетикам повысить надежность электроснабжения жителей Малодербетовского района во время прохождения предстоящего осенне-зимнего периода 2023-2024 годов.