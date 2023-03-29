АО "Мособлэнерго" заменит 4,3 км проводов на ЛЭП в Ступино

АО «Мособлэнерго» в 2023 году планирует заменить на воздушных линиях электропередачи 4,3 км неизолированных проводов на СИП (самонесущий изолированный провод) в рамках программы по повышению надежности электроснабжения потребителей города Ступино. Основной объем работ будет выполнен в предстоящий летний период на улицах: Гоголя, Сосновая, Центральная, Кирова, пер. Суворова.

Также на ЛЭП в Ступино запланировано заменить 80 опор. Выполнение этих мероприятий необходимо для дальнейшей безопасной эксплуатации воздушных линий электропередачи и повышения качества передачи электроэнергии потребителям. Ветхие конструкции выявлялись работниками Ступинского производственного отделения в ходе осмотров, проводимых по правилам технической эксплуатации оборудования.

Помимо работы на линиях, в текущем году по программе повышения надёжности электроснабжения потребителей Ступино запланировано проведение реконструкции трансформаторной подстанции, расположенной на ул. Крылова. На объекте будут заменены трансформаторы 400 кВА на 630 кВА.

Программа по повышению надежности электроснабжения потребителей реализуется под контролем Министерства энергетики Московской области. В 2023 году программа АО «Мособлэнерго» по повышению надежности электроснабжения потребителей Подмосковья охватила 26 округов Московской области, среди них и г.о. Ступино В этих районах было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей. Учитывались жалобы на качество электроснабжения и, исходя из них, формировался объем работ.