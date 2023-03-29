27 марта 2023 года состоялась рабочая встреча Президента России Владимира Путина с главой Группы «РусГидро» Виктором Хмариным. Стороны обсудили итоги работы энергохолдинга за 2022 год и планы на перспективу.

«На сегодня «РусГидро» – лидер в производстве энергии на базе возобновляемых источников. У нас есть фактически все виды генерации, кроме атомной. Мы производим электроэнергию из водных потоков, из солнца, из ветра, из геотермальной энергии. Установленные мощности – где-то 38 гигаватт. Мы крупнейшая по мощности электрогенерирующая компания, при этом 85% наших мощностей приходится на низкоуглеродную генерацию», - доложил Виктор Хмарин главе государства.

По его словам, новая стратегия группы «РусГидро» до 2035 года ориентирует компанию также на низкоуглеродную генерацию. В 2022 году выработка электроэнергии – на уровне 135 млрд киловатт-часов, что соответствует примерно 13% выработки по России.

«Что касается финансовых показателей, мы планируем выручку порядка 480 млрд рублей. EBITDA сохраняется на достаточно высоком уровне – более 90 млрд рублей», - сказал Виктор Хмарин.

Он также отметил, что «РусГидро» является одним из крупнейших налогоплательщиков в России. Налоговые платежи в 2022 году в бюджеты всех уровней составили более 90 млрд рублей. Инвестиции достигли около 120 млрд рублей, а общая инвестиционная программа «РусГидро» до 2027 года превышает 650 млрд рублей.

«Исторически «РусГидро» широко представлена на Дальнем Востоке генерацией, сетями, сбытовыми компаниями. Здесь мы уделяем большое внимание развитию энергетики. На сегодня мы начали модернизацию и строительство шести объектов [тепловой генерации] общей мощностью больше 2 гигаватт во Владивостоке, Артеме, Партизанске, Хабаровске и Якутии», - рассказал глава «РусГидро».

По его словам, компания также занимается замещением дизельной генерации в регионах Крайнего Севера, в удаленных местах, куда централизованное электросетевое хозяйство в силу логистики никогда не дойдет. «РусГидро» устанавливает, модернизирует старые, неэффективные дизельные станции, меняет их на гибридные станции с современными дизелями, где-то с ветроустановками, где-то с солнечными установками, с системами накопления энергии, с системами управления, что приносит существенную экономию [топлива].

«Мы вторые в стране по протяженности [линий] электросетевого комплекса, занимаемся его развитием. В данный момент в строительстве и реконструкции у нас находится более 2200 км сетей в диапазоне напряжения от 35 до 220 киловольт», - сказал Виктор Хмарин.

Кроме того, компания модернизирует системы в Приморском крае, а конкретно: разработана программа под названием МиРЭК. Общее финансирование – больше 15 млрд рублей. Аналогичная программа реализуется в Сахалинской области – программа устойчивой работы электросетевого комплекса ПОУРЭК стоимостью почти 40 млрд рублей.



Виктор Хмарин отметил, что 2022 год был достаточно большой с точки зрения гидроэнергетических строек. «РусГидро» запустила четвертый гидроагрегат Усть-Среднеканской ГЭС, достраивает Красногорские малые ГЭС мощностью порядка 50 мегаватт. Сейчас на Кавказе стоится пять малых ГЭС на 130 мегаватт. Продолжаем также комплексная модернизация основного оборудования ГЭС. До 2027 года планируется общая замена на 2700 мегаватт.