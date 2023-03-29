Недавние переговоры в Москве лидера китайского государства Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина придали новый импульс расширению бизнес-сотрудничества между двумя государствами. В городе Ревда Свердловской области компания TDM ELECTRIC зарегистрировала новое совместное предприятие с китайским производителем электротехнических товаров. По словам генерального директора TDM ELECTRIC Вадима Морозова, предприятие ООО «ТДМ УРАЛТЕХ», созданное на базе производственного комплекса TDM ELECTRIC, начнет выпуск продукции в конце этого года и выйдет на полную мощность уже в 2025 году.

Запуск нового производственного комплекса в Уральском регионе, который объединит возможности компании TDM ELECTRIC с ее дистрибьюторской сетью и производственными мощностями с одной стороны и компетенции китайского партнера с другой, позволит обеспечить застройщикам Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, Пермского края, Республики Башкортостан, а также других областей России широкий ассортимент электротехнических товаров. Создание совместного российско-китайского предприятия по выпуску электротехнической продукции – часть долгосрочной производственной стратегии компании TDM ELECTRIC, направленной на удовлетворение потребностей строительного сектора и широкого круга потребителей в недорогих и качественных товарах.

Капитальные вложения в новое производство составят более 1,5 млрд руб. Помимо финансовых инвестиций, которые возложены на обе стороны, китайская сторона внесет в проект новейшие современные технологии, оборудование и производственные компетенции.

«Перенос технологий – вот что особо важно и ценно в этом проекте. С учетом того, что инженерная школа в России переживает не лучшие времена, тем более в вопросах производства электротехники, наличие партнера с высокой компетенцией в области производства новейших современных электротехнических товаров по новым технологиям, крайне важна. Это большое достижение. Фактически речь идет о переносе нашего производства из Китая в Россию», – подчеркнул генеральный директор TDM ELECTRIC Вадим Морозов.

Морозов отметил, что локализация производства в России позволит снизить логистические расходы, а вместе с тем и цены на конечную продукцию.

«Это будет высококачественная продукция с хорошей конкурентной ценой. На фоне колоссальных масштабов строительства в России, роста инвестиций в новые строительные проекты, а также ухода крупных европейских игроков с российского рынка, востребованность продукции ревдинского предприятия не вызывает сомнений», – уверен Вадим Морозов.

Он также отметил, что в рамках решения задач по импортозамещению и в свете дальнейшего укрепления российско-китайских взаимоотношений на уровне правительств, о чем наглядно свидетельствует недавний визит в Москву лидера китайского государства Си Цзиньпиня для встречи с Владимиром Путиным, компания TDM ELECTRIC планирует и далее наращивать сотрудничество с китайскими производителями.

«Возможно это будет не последнее наше совместное производство с китайскими партнерами. Первое, но не последнее. Но давайте не будем забегать вперед», – сказал он.

В настоящее время идет подбор и закупка новейшего оборудования для оснащения завода, доставка и монтаж оборудования на производственной площадке. Современные станки немецкого, итальянского, турецкого и китайского производства начнут выпуск продукции уже к концу этого года. Завод будет состоять из цехов площадью более 10 тыс. квадратных метров и технически оснащенного распределительного складского комплекса А-класса площадью 5 тыс. квадратных метров.

Сотрудниками нового предприятия в городе Ревда станут жители Уральского региона, предприятие предоставит для уральцев 250 новых рабочих мест. Ожидаемый годовой оборот ООО «ТДМ УРАЛТЕХ» составит 2,5 млрд рублей. Все налоги от деятельности компании будут поступать в региональный бюджет. Запуск нового предприятия придаст импульс экономическому и социальному развитию Ревды и укрепит позиции Свердловской области в вопросах импортозамещения.

TDM ELECTRIC – комплексный российский производитель и поставщик под собственной торговой маркой электро-, светотехнической и кабельно-проводниковой продукции для дома, офиса и предприятия. Ассортимент торговой марки TDM ЕLECTRIC постоянно увеличивается и насчитывает свыше 16 000 позиций, представляющих полный спектр отраслевой продукции. Более 50% от оборота производимой компанией продукции локализовано на отечественных промышленных предприятиях. Вся производимая продукция соответствует техническим стандартам качества и требованиям безопасности. Благодаря приобретению в 2019 году Рыбинского электромонтажного завода (РЭМЗ), TDM ЕLECTRIC стала торгово-производственной компанией полного цикла. Численность сотрудников 1050 человек. Более 500 компаний в России и странах СНГ выбрали TDM ELECTRIC в качестве основного поставщика электро-светотехнической и кабельно-проводниковой продукции. За 15 лет реализовано более 1 млрд товаров бренда TDM ELECTRIC.