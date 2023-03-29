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27 марта Новосибирская ГЭС (филиал РусГидро) ввела в работу гидроагрегат №4 после сверхтипового капитального ремонта с выемкой из кратера рабочего колеса. Работы проводились согласно утвержденному графику ремонтов основного оборудования Новосибирской ГЭС, требованиям нормативной документации и заводов-изготовителей.
В процессе капитального ремонта проведена полная разборка гидроагрегата с демонтажем всех вращающихся частей, выполнена цветная дефектоскопия металла и крепежа, устранены критические дефекты поршня, цилиндра и кинематики рабочего колеса, проведен ремонт подпятника, турбинного и генераторных подшипников, направляющего аппарата и маслоприемника, статора и ротора гидрогенератора, основных узлов системы регулирования. Проведена работа по ремонту гидротехнических сооружений, выполнена проверка вспомогательного оборудования, систем возбуждения, автоматики и защит гидроагрегата. Отремонтированы все основные узлы и технологические системы гидроагрегата.
Работы по сборке гидроагрегата с проведением комплекса пуско-наладочных работ провели специалисты Новосибирской ГЭС и АО «Гидроремонт-ВКК».
«Сверхтиповой капитальный ремонт гидроагрегата №4 с выемкой рабочего колеса из кратера и полным разбором на монтажной площадке выполнялся впервые с момента окончания технического перевооружения гидроагрегатов станции. Гидроагрегат введен в работу и Новосибирская ГЭС полностью готова к пропуску половодья», - подчеркнул Святослав Полтаранин, директор филиала.
Гидроагрегат №4 был введён в эксплуатацию 14 августа 1958 года. В период с 6 августа 2015 года по 27 июня 2016 года в рамках реализации программы комплексной модернизации (ПКМ) проведено техническое перевооружение гидроагрегата с заменой турбины, отработавшей свой срок эксплуатации. С 1 мая 2017 года, после утверждения акта перемаркировки, установленная мощность гидроагрегата составляет 70 МВт. Последний текущий ремонт, в рамках которого была проведена ревизия и проверка основных и вспомогательного узлов гидроагрегата, проведен в 2021 году.
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