Киргизия и Россия планируют совместно построить на киргизской территории работающую на солнечной электроэнергии станцию мощностью 300 мегаватт. Об этом заявил в среду в Бишкеке замминистра энергетики Киргизии Сабырбек Султанбеков.

"Это будет совместное предприятие. С российской стороны в нем будет участвовать компания "Юнигрин Энерджи" с кыргызской - "Бишкек Солар", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС. Сумма контракта пока не называется.

По его словам, согласно достигнутым договоренностям, финансирование проекта возьмет на себя российская сторона.

Станция мощностью 300 мегаватт будет построена на территории 400 гектаров в Иссык-Кульской области Киргизии. Как заверил замминистра, договоренность о ее строительстве достигнута в рамках проходящего в Бишкеке 29 марта заседания киргизско-российской межправительственной комиссии по сотрудничеству.

Как отметил Султанбеков, Киргизия и Россия в рамках заседания комиссии также договорились об экспорте российской электроэнергии киргизским потребителям в 2024 году.

В 2022 году товарооборот между двумя странами составил около $3 млрд, это самый высокий показатель за все годы киргизско-российских отношений.