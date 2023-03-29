29 марта Председатель Комитета по топливно-энергетическому комплексу Правительства Ленинградской области Сергей Морозов посетил диспетчерские центры Системного оператора в Санкт-Петербурге и провел рабочую встречу с генеральным директором ОДУ Северо-Запада Сергеем Шишкиным и директором Ленинградского РДУ Игорем Курилкиным.

Игорь Курилкин рассказал гостю о специфике и ключевых особенностях деятельности Системного оператора по управлению режимом региональной энергосистемы. Анализируя актуальные параметры ее работы, он отметил наметившуюся тенденцию к выравниванию объемов потребления электроэнергии между городом и областью.

«Если еще несколько лет назад в энергосистеме Санкт-Петербурга и Ленинградской области объем потребления между этими субъектами распределялся в соотношении 55% к 45%. В настоящее время доля потребления Ленинградской области составляет уже более 48 %», – отметил руководитель Ленинградского РДУ.

Кроме того, Игорь Курилкин проинформировал гостя о результатах работы Системного оператора по формированию одного из двух базовых документов введенной с начала 2023 года новой системы планирования перспективного развития отрасли – Схемы и программы развития электроэнергетических систем на 2023 – 2028 годы (СиПР ЭЭС). Этот документ недавно утвержден Минэнерго России.

Участники обсудили предусмотренные в СиПР решения по развитию энергетического комплекса региона. Среди них – организация технологического присоединения энергопринимающих устройств газоперерабатывающего комплекса ООО «РусХимАльянс» в Ленинградской области и универсального портового комплекса в Приморске, а также ряд других крупных инвестиционных проектов.

Также в СиПР включены проекты по модернизации трех турбин Киришской ГРЭС ПАО «ОГК-2» с увеличением установленной мощности каждого агрегата с 60 до 65 МВт.

Глава регионального комитета по ТЭК отметил конструктивный подход Системного оператора по определению магистральных направлений развития энергетики региона.

«Системный оператор и его филиалы ОДУ Северо-Запада и Ленинградское РДУ, отвечающие за надежную работу энергосистемы региона, обладают всеми необходимыми компетенциями для эффективного планирования ее перспективного развития. Убежден, что сосредоточение этих функций в Системном операторе позволит вывести качество планирования в отрасли на новый уровень. Мы намерены продолжать конструктивное сотрудничество, в том числе при разработке основополагающих для обеспечения социально-экономических потребностей региона документов», – отметил глава Комитета.

Сергей Морозов посетил диспетчерский зал ОДУ Северо-Запада, откуда осуществляется оперативно-диспетчерское управление крупнейшими энергообъектами на территории Ленинградской области, в том числе Ленинградской АЭС, и ознакомился с используемыми при управлении режимом технологиями.

«В своей работе сотрудники Системного оператора используют самые передовые технологии. На основании данных, аккумулируемых цифровыми автоматизированными системами, в режиме реального времени ведется непрерывный расчет параметров режима и его допустимых пределов. Наша задача – не только обеспечить эффективную выдачу мощности генерирующего оборудования, но и выполнение всех требований к частоте, уровням напряжений, запасам устойчивости в контролируемых сечениях», — подчеркнул генеральный директор ОДУ Северо-Запада Сергей Шишкин.

В музее ОДУ Северо-Запада Сергей Морозов познакомился с историей энергосистемы и оставил благодарственную надпись в Книге почетных гостей.