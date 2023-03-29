По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в этом году обновят более 650 мостов и путепроводов. Их общая протяженность ― свыше 53 тыс. пог. м. В приоритете ― аварийные и предаварийные объекты.

«Благодаря реализации нацпроекта в минувшем году нам удалось привести к нормативам порядка 30 тыс. пог. м искусственных сооружений на региональных и местных автомобильных дорогах. Это в два раза больше, чем планировалось. В этом году ремонт и капитальный ремонт пройдет на 558 объектах общей протяженностью свыше 42,3 тыс. пог. м. Мероприятия по строительству и реконструкции пройдут на 95 сооружениях суммарной длиной 10,6 тыс. пог. м», ― сообщил руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков.

Так, в Самарской области в 2023 году приведут к нормативу 17 искусственных сооружений общей протяженностью почти 1,4 тыс. пог. м.

Пять мостов расположены на региональной трассе Самара – Бугуруслан. Работы на них начались еще в прошлом году.

В составе автодороги «Самара – Бугуруслан» – Кинель-Черкассы специалисты обновят три искусственных сооружения, расположенных на территории административного центра Кинель-Черкассы. Мосты через реку Большой Кинель и через пойму соединяют две части села. А переход через Березовку находится на въезде в населенный пункт.

На маршруте «Урал» – Исаклы – Шентала работы запланированы на трех мостах через реки Суруш, Эриклей и Кондурча. Это межмуниципальная дорога с выходом на федеральную трассу М-5 «Урал» и в соседний регион — Республику Татарстан. Улучшение дорожного покрытия повысит качество пассажирских и грузоперевозок.

«На автомобильных дорогах Самарской области находится 462 искусственных сооружения протяженностью более 25 км. С прошлого года мы приступили к масштабному обновлению этих объектов. В первую очередь, это актуально для многих населенных пунктов, так как исторически сложилось, что они располагаются по берегам множества рек и ручьев на нашей территории. А мосты соединяют берега и автомобильные дороги, а значит, делают наших жителей ближе друг к другу», — рассказал консультант управления строительства и реконструкции автомобильных дорог регионального Минтранса Игорь Малыхин.

Университетский и Кузбасский мосты в Кемерово были построены в 80-х годах прошлого века. Протяженность Университетского моста через реку Искитимку составляет 99 м, Кузбасского (через Томь на улице Терешковой) ― 627 м.

Предполагается, что к строительно-монтажным работам на Университетском мосту приступят в апреле. Перекрывать движение здесь не планируют, ремонт начнут с подмостового пространства, конусов и шандор. Дорожное полотно обновят после открытия улиц Гагарина и Сибиряков-Гвардейцев. В целом все работы на сооружении планируют завершить в декабре 2023 года.

Шестиполосный Кузбасский мост через реку Томь требует большего объема работ. В этом году ремонтные мероприятия начнут с подмостового пространства. Позже проблемные деформационные швы заменят на современные, а также полностью отремонтируют железобетонный путепровод со стороны деревни Красная.

«Эту большую работу планируем выполнить в течение трех лет. Но, конечно, понимая важность объекта для города, будем стараться сделать все быстрее», ― отметил глава города Дмитрий Анисимов.

В Ленском и Томпонском районах Республики Саха (Якутия) в этом году завершится реконструкция двух крупных мостовых переходов.

Один из объектов ― через реку Нюя, расположенный на трассе «Вилюй» – Ленск. Его общая протяженность с подходами составит 1,75 км, длина мостовой части — 183 пог. м. Сооружение было построено в 1963 году для развития приоритетных отраслей экономики Дальнего Востока. Дорога, на которой расположен мост, не имеет альтернативы для снабжения близлежащих городов, поселков и предприятий.

К реконструкции специалисты приступили в 2021 году. Сейчас ведутся работы по монтажу пролетных строений мостового перехода. Техническая готовность сооружения составляет 61 %.

Завершаются работы на мосту через реку Менкюле в Томпонском улусе. Он расположен на региональной автодороге «Яна» и также имеет важное социально-экономическое значение для развития северо-востока России и Республики Саха (Якутия). По трассе, где расположен мост, перевозят продовольственную и промышленную продукцию для обеспечения арктических районов республики (Верхоянский и Усть-Янский улусы).

На сегодняшний день техническая готовность сооружения составляет 96 %. После завершения работ протяженность объекта вместе с подходами составит 0,9 км, из них свыше 0,3 км ― сам мост.