На востоке полуострова ГУП РК «Крымэнерго» подключает новых абонентов и повышает надежность сетей.

ГУП РК «Крымэнерго» сокращает сроки исполнения своих обязательств по технологическому присоединению в Керченском городском округе. Так, с начала 2023 года специалисты подключили к сетям 136 объектов заявителей, что на

16,2 % больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Сетевое строительство ведется непрерывно. К примеру, в настоящее время выполняются работы для обеспечения электричеством 183 абонентов, проживающих в садоводческих товариществах «Дельфин», «Радуга», «Маяк» и «Орбита». В марте также установлена трансформаторная подстанция и начат масштабный монтаж сетей для новых объектов ИЖС, расположенных между микрорайонами Капканы и Стройгородок. Сетевая организация стабильно наращивает масштабы реализации договорных обязательств: за минувший год в Керчи выполнено на 56% больше заявок от потребителей, чем в 2021 году.



Отметим, что на особом контроле руководства предприятия находится присоединение к сетям социальных учреждений и объектов инфраструктуры. Так, в сжатые сроки специалисты подали напряжение Романовской женской гимназии, детскому саду при школе-гимназии № 1, дошкольному учебному учреждению на Вокзальном шоссе, новой высокотехнологичной школе на 800 учеников в микрорайоне Марат-1 и объектам ГУП РК «Вода Крыма».



Помимо этого, энергопредприятие продолжает плановое обслуживание оборудования, обеспечивая стабильное и качественное электроснабжение клиентов. С начала 2023 года работники ГУП РК «Крымэнерго» заменили в Керчи 29 опор и более 4 километров провода различного класса напряжения, расчистили 7,28 га трасс ЛЭП, а также отремонтировали 20 трансформаторных подстанций и 49 выключателей различных типов.