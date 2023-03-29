В 2022 году инвестиции компании «Россети Кубань» в развитие энергохозяйства Краснодарского края и Республики Адыгея превысили 12 млрд рублей. Энергетики ввели в эксплуатацию порядка 500 МВА трансформаторной мощности и более 1 000 км новых линий электропередачи.

В числе приоритетных проектов – модернизация энергосистемы Краснодара, пригорода и прилегающих к краевой столице районов региона. В течение 2022 года проведена реконструкция пяти высоковольтных подстанций с увеличением их мощности почти на 80 МВА. Это позволит исключить перегруз в периоды пиковых нагрузок и даст возможность подключения новых потребителей.

В частности, модернизация коснулась центра питания 110 кВ «Почтовая» – одного из ключевых питающих центров Краснодара. Она обеспечивает электроэнергией 70 тысяч человек, более 70 социально значимых объектов – образовательные и медицинские учреждения, городские насосные станции, котельные, ряд других социальных объектов района Гидростроителей. В результате реконструкции мощность этого питающего центра была увеличена до 80 МВА.

Также в 2022 году компания «Россети Кубань» продолжила реконструкцию трех ключевых подстанций в Сочи классом напряжения 110 кВ. После завершения комплексных работ трансформаторная мощность этих питающих центров увеличится почти в два раза.

На территории Республики Адыгея энергетики выполнили модернизацию подстанций 110 кВ «Черемушки» и «Северная», 35 кВ «Энем», «Комбизавод», «Тульская», «Садовая». Проекты были реализованы рамках соглашения о сотрудничестве между Кабинетом министров Адыгеи, Группой «Россети» и компанией «Россети Кубань», заключенного в 2020 году.