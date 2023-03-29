Компания «Россети Юг» обеспечила электроэнергией первый в Ростовской области суперинтенсивный сад лесного ореха с капельным орошением. Максимальная мощность составляет 150 кВт.

Работы по созданию сада фундука начались в прошлом году в Каменском районе. Завершить проект, стоимость которого превышает 1 млрд рублей, планируется до 2030 года. За это время площадь сада должна достичь 300 га. В настоящее время ведутся работы по высадке почти 140 саженцев.

Специалисты филиала ПАО «Россети Юг» – «Ростовэнерго» подключили энергопринимающее оборудование сельхозпредприятия к сетям в рамках договора категории Doing Business с индивидуальным предпринимателем. Этой категории заявителей, запрашивающих мощность от 15 до 150 кВт, в компании уделяется особое внимание. Специалисты способствуют предпринимателям в быстром и беспрепятственном доступе к электросетевой инфраструктуре, сокращают сроки рассмотрения заявок и количество процедур.