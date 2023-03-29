"Самарские РС" выполнят диагностику объектов 35-110 кВ

В 2023 году энергетики филиала ПАО «Россети Волга» – «Самарские распределительные сети» проведут диагностику 2228 единиц электрооборудования на подстанциях (ПС) 35-110 кВ, испытания 51 кабельной линии 35-110 кВ и 174-х кабельных линий 6-10 кВ. Обследование энергооборудования будет вестись в рамках программы технического обслуживания и ремонтов 2023 года.

Работы по обследованию оборудования уже начались. Так, энергетики уже выполнили диагностику 58 единиц оборудования ПС 35-110 кВ, в том числе, силовых трансформаторов, выключателей, трансформаторов тока, трансформаторов напряжения. Обследованы 18 линий электропередачи 35-110 кВ, проведен контроль контактных соединений проводов. Проведен хроматографический анализ растворенных газов в трансформаторном масле 299 силовых трансформаторов 35-110 кВ. Всего выполнены испытания, измерения, диагностика, анализы трансформаторного масла 765 единиц оборудования.

Контроль за техническим состоянием энергообъектов ведется с помощью тепловизоров, приборов для контроля наличия горючих газов в пробе после срабатывания газового реле, а также приборов для ультразвуковой диагностики фарфоровых изоляторов различных типов.

Проведение диагностики состояния оборудования – одно из важнейших мероприятий, позволяющее оценивать техническое состояние проверяемого объекта и, при необходимости, оперативно провести его обслуживание для недопущения аварийных ситуаций. Кроме того, выявление скрытых дефектов позволяет эффективно планировать сроки и объёмы дальнейших ремонтов. Диагностика выполняется без отключения оборудования.