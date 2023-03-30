Технологический мост обеспечивает доступ к точкам строительства основного моста через Каму, который возводят на первом этапе обхода городов.

К возведению временного сооружения приступили в октябре 2022 года. За шесть месяцев специалисты соорудили технологический мост, состоящий из 11 пролетов и 12 опор, общей протяжённостью 234,7 метра. Для его строительства понадобилось 6126 тонн металла. Он способен выдерживать тяжелую технику весом до двухсот тонн. Технологический мост предназначен для выполнения наиболее сложных этапов – возведения русловых опор № 5 и № 6. После завершения строительства основного моста временное искусственное сооружение будет демонтировано.

Работы по строительству основного моста через Каму протяженностью 1,3 км ведутся в графике. Специалисты приступили к возведению пяти массивных русловых опор из семи, предусмотренных проектом. Высота опор в русловой части моста от низа ростверка до верха оголовка составит от 37,8 до 46,2 м. Ведутся работы по погружению трубошпунта, устройства буронабивных свай, ростверков и тел опор. Мостовики устраивают ледорезы, которые обеспечат сохранность конструкции во время ледохода. К сооружению опоры №1 специалисты приступят после завершения выемки на подходе к мосту на правом берегу. На второй опоре работы развернутся после завершения ледохода.

В работах на объекте задействовано 395 человек и 60 единиц техники.

*** Проект обхода Нижнекамска и Набережных Челнов включает в себя строительство четырёхполосной автодороги IБ категории, 10 мостов, 5 транспортных развязок, 11 путепроводов и 5 пересечений на разных уровнях. Для обеспечения безопасности движения на транспортных развязках установят электроосвещение, для исключения выездов на встречную полосу движения транспортные потоки разделят металлическим двухсторонним барьерным ограждением. Общая протяжённость обхода составит 81 км. Строительство разделено на три этапа. Обход будет введен в эксплуатацию до конца 2024 года.