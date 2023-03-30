29 марта 2023 года в Каире прошло заседание совета директоров Управления по ядерному и радиологическому регулированию Египта (ENRRA), на котором надзорный орган выдал лицензию на строительство энергоблока № 3 АЭС «Эль-Дабаа» (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик – Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом»).

Комиссия Управления по ядерному и радиологическому регулированию провела комплексную инспекцию с 11 по 17 марта 2023 года с целью проверки готовности к началу процесса сооружения третьего энергоблока с реакторной установкой ВВЭР-1200, относящейся к поколению III+ и соответствующей самым высоким международным требованиям безопасности. По результатам инспекции, комиссией была подтверждена безопасность строительства третьего энергоблока – вреда для окружающей среды не обнаружено. На заседании совета директоров ENRRA во главе с председателем совета директоров Сами Шаабаном, было принято решение на выдачу лицензии на строительство третьего энергоблока АЭС «Эль-Дабаа».

«Получение разрешения на строительство третьего энергоблока является результатом колоссальной работы по подготовке лицензионной документации. Это ещё один важный шаг, приближающий нас к основному этапу сооружения энергоблока № 3. Благодаря слаженной совместной работе заказчика (NPPA) и подрядчика (АО «АСЭ») мы успешно проходим новые этапы в строительстве первой атомной электростанции в Египте», – рассказал Александр Корчагин, старший вице-президент АО «АСЭ» по управлению проектами сооружения АЭС.

АЭС «Эль-Дабаа» – первая атомная электростанция в Египте, которая будет построена в городе Эль-Дабаа провинции Матрух на берегу Средиземного моря, примерно в 300 км к северо-западу от Каира. АЭС будет состоять из 4-х энергоблоков мощностью по 1200 МВт каждый с реакторами типа ВВЭР-1200 (водо-водяной энергетический реактор) поколения III+. Это технология новейшего поколения, которая уже имеет референции и успешно работает. В России работает четыре блока с реакторами этого поколения: по два реактора – на площадке Нововоронежской и Ленинградской атомных электростанций. За пределами России в ноябре 2020 года к сети был подключен один энергоблок с реактором ВВЭР-1200 на Белорусской АЭС.

Сооружение АЭС осуществляется в соответствии с пакетом контрактов, вступивших в силу 11 декабря 2017 года. Согласно контрактным обязательствам российская сторона не только построит станцию, но и осуществит поставку российского ядерного топлива на весь жизненный цикл атомной электростанции, а также окажет египетским партнерам помощь в обучении персонала и поддержку в эксплуатации и сервисе станции на протяжении первых 10 лет ее работы. В рамках еще одного соглашения российская сторона построит специальное хранилище и поставит контейнеры для хранения отработавшего ядерного топлива.

Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом» объединяет ведущие компании атомной отрасли: АО «Атомстройэкспорт» (Москва, Нижний Новгород, филиалы в России и за рубежом), Объединенный проектный институт – АО «Атомэнергопроект» (Московский, Нижегородский, Санкт-Петербургский филиалы – проектные институты, филиалы в России и за рубежом, изыскательские филиалы) и дочерние строительные организации. Инжиниринговый дивизион занимает первое место в мире по портфелю заказов и количеству одновременно сооружаемых АЭС в разных странах мира. Порядка 80% выручки дивизиона составляют зарубежные проекты. Инжиниринговый дивизион реализует проекты по сооружению АЭС большой мощности в России и других странах, оказывает полный спектр услуг EPC, EP, EPC(M), включая управление проектом и проектирование, и развивает Multi-D технологии для управления сложными инженерными объектами. Дивизион опирается на достижения российской атомной отрасли и современные инновационные технологии. www.ase-ec.ru

Россия последовательно развивает международные торгово-экономические взаимоотношения, делая упор на сотрудничество с дружественными странами. Несмотря на внешние ограничения отечественная экономика наращивает экспортный потенциал, осуществляет поставки товаров, услуг и сырья по всему миру.

Источник: Управление коммуникаций Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом»