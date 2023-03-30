Системный оператор Единой энергетической системы разработал и опубликовал формы для получения перспективных расчетных моделей энергосистем в рамках новой системы перспективного планирования развития электроэнергетики.

В открытом доступе на официальном сайте АО «СО ЕЭС» опубликованы:

форма обязательства об обеспечении конфиденциальности информации, содержащейся в перспективных расчетных моделях;

рекомендуемая форма заявки о предоставлении перспективных расчетных моделей;

перечень форматов программных комплексов для перспективных расчетных моделей, предназначенных для выполнения расчетов установившихся режимов и статической устойчивости, электромеханических переходных процессов и динамической устойчивости, токов короткого замыкания.

На днях вступил в силу Порядок раскрытия цифровых информационных моделей электроэнергетических систем и предоставления системным оператором иным субъектам электроэнергетики, потребителям электрической энергии и проектным организациям перспективных расчетных моделей электроэнергетических систем или фрагментов таких моделей для целей перспективного развития электроэнергетики.

Предоставление данных цифровых моделей всем заинтересованным лицам – революционное новшество для отрасли, существенно сокращающее ресурсы и временные затраты на разработку проектов различного уровня.

В случае предоставления перспективных расчетных моделей, предназначенных для выполнения расчетов установившихся режимов и статической устойчивости, электромеханических переходных процессов и динамической устойчивости Системный оператор дополнительно предоставляет расчетные модели электроэнергетической системы, в которых состояние коммутационных аппаратов соответствует нормальной схеме электрических соединений энергосистемы, актуализированные с учетом результатов последнего обработанного зимнего и летнего контрольного замера (базовые расчетные модели), а также нормальную схему соответствующей операционной зоны РДУ (соответствующих операционных зон РДУ), актуальную на момент получения заявки.

Для обеспечения возможности получения базовых расчетных моделей необходимо подписание их получателем обязательства обеспечивать их конфиденциальность. Соответствующие положения включены в форму обязательства об обеспечении конфиденциальности информации, содержащейся в перспективных расчетных моделях.