Мастер-план Курильских островов, предполагающий строительство 300 тыс. кв. м жилья, разработали в Сахалинской области, сообщил ТАСС губернатор региона Валерий Лимаренко.

"Сегодня для всей территории Курильских островов подготовлен мастер-план определяющий градостроительный потенциал строительства нового жилья в объеме 300 тыс. кв. м. Также генеральным планом закреплены территории под развитие главных отраслей: рыбопромышленного комплекса и туристической индустрии", - сказал он.

В сфере рыбохозяйственного комплекса предусмотрено строительство рыбоперерабатывающих и рыборазводных заводов общим объемом инвестиций 25 млрд рублей. Для этого генпланом предусмотрено 46 инвестиционных площадок.

Что касается туристической индустрии, то в ней предусмотрено возведение гостиничных комплексов, с разнообразными сервисами отдыха и оздоровления. Как рассказал губернатор, общий гостиничный фонд на Курильском архипелаге увеличится на 430 мест, что привлечет 10 млрд рублей инвестиций.

Также предусмотрена модернизация и строительство инженерно-транспортной инфраструктуры - строительство и реконструкция четырех взлетно-посадочных полос и 42 причальных сооружений.

О Курильских островах

Курилы - это цепь из 56 островов, от Камчатки до острова Хоккайдо, включающая в себя две расположенные параллельно гряды - Большую и Малую Курильские.

Основной целью пространственного планирования Курильских островов является формирование благоприятного инвестклимата, стимулирование инвестиционной деятельности и обеспечение роста экономики по приоритетным направлениям, основным среди которых является туризм и рыбохозяйственный комплекс. Весной прошлого года на Курилах начал действовать преференциальный режим, освобождающий бизнес от уплаты налогов на 20 лет. В марте правительство РФ утвердило особый режим таможенного регулирования для компаний-участников КОРФ (КОРФ - Курильские острова РФ), аналогичный уже действует в ОЭЗ Магаданской области. Участник Курильской ОЭЗ также будет иметь право на льготы по таможенному оформлению товаров и применение таможенной процедуры СТЗ (свободной таможенной зоны), закон будет функционировать вплоть до конца 2046 года.