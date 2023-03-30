В морском порту Находка планируется реконструкция причала №19

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектно-сметной документации на реконструкцию причала № 19 порта, что позволит в перспективе обеспечить полноценную и нормативную эксплуатацию гидротехнического сооружения.

В прошлом году Правительство РФ утвердило план комплексного развития Находкинского городского округа. Помимо прочего, он предусматривает модернизацию транспортной инфраструктуры и в частности реконструкцию причала №19 в морском порту Находка 1953 года постройки.

Проектной документацией, рассмотренной экспертами, запланировано перепрофилирование причала для отстоя судов дноуглубительного и прибрежного флота Дальневосточного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт», осуществляющего значительный вклад в развитие портовой инфраструктуры Дальневосточного Федерального округа.

В рамках реконструкции предусмотрены возвышение кордона и территории причала на отметку 1,04 м, устройство вертикальной стенки из шпунта в виде заанкеренного больверка на участке протяженностью 57,98 п. м, прокладка инженерных сетей, удлинение и устройство нового выпуска ливневой канализации, устройство нового покрытия причала (площадки для складирования оборудования) и другие работы.

Длина причала составит 175 м, глубина – 8,1 м. Площадь дноуглубительных работ по нижней бровке – 7780 кв. м.

Застройщик объекта – ФГУП «Росморпорт». Генпроектировщик – ООО «Проектно-изыскательская компания «Восток».