Дивизион Холдинга "ТАГРАС" – лидер "ТЭК-рейтинга"

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30 марта 2023, 16:15 334 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ТАГРАС
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На конференции «Снабжение в нефтегазовом комплексе», в очередной раз собравшей в Москве руководителей служб материально-технического обеспечения нефтегазового комплекса, Центр поставщиков топливно-энергетического комплекса огласил итоги «ТЭК-рейтинга».

«Татнефть-Кабель», дочернее предприятие дивизиона «Система-Сервис», заказчики поставили на первое место в группе «Нефтепогружной кабель».

Опрос проводился по семи основным группам, чтобы выявить лучших, наиболее востребованных в нефтегазовой сфере поставщиков оборудования для нефтегазового комплекса. Работу производителей, ведущих деятельность на территории России, оценивали более 150 ключевых потребителей оборудования. Итоговая оценка выставлялась на основе официальных ответов компаний-заказчиков.

Дивизионы Холдинга неоднократно становились победителем «ТЭК-рейтинга» в сфере услуг для нефтегазовой отрасли. В прошлом году «ТНГ-Групп» заняла первое место в группе «Сейсморазведка», а «ТаграС-РемСервис» по итогам опроса признали лучшей российской компанией в группе «Гидравлический разрыв пласта».

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Метки: ТАГРАС, ТАТНЕФТЬ-КАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность Нефтегазовая промышленность 

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