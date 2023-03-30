Специалисты управляемого «Россети Северный Кавказ» АО «Чеченэнерго» в 2023 году реконструируют подстанцию (ПС) 35 кВ «Аэропорт».

Технические мероприятия, предусмотренные Программой повышения надежности функционирования электросетевого комплекса региона, позволят энергетикам повысить надежность электроснабжения международного аэропорта «Грозный» имени Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова.



Кроме того, проект обеспечит бесперебойную и качественную подачу энергоресурса для 4,5 тысячи жителей поселка Алхан-Чурт.



Специалисты установят на питающем центре дополнительный трансформатор мощностью 4 МВА. В план также входит строительство кабельной линии электропередачи (ЛЭП) 35 кВ протяженностью порядка 0,5 километра от подстанции 35 кВ «Аэровокзал». Отметим, указанный энергообъект будет возведен в текущем году в рамках технологического присоединения аэровокзального комплекса.



Новая ЛЭП соединит два питающих центра и будет служить резервной во время ремонтных работ и технического обслуживания основных линий.



Завершить все работы специалисты планируют до октября текущего года.



Всего в текущем году в рамках реализации Программы повышения надежности энергетики планируют обновление еще трех подстанций – «Октябрьская», «ГРП-110», «Беной».