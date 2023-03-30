Специалисты Адыгейского филиала «Россети Кубань» выполнили капитальный ремонт двух высоковольтных линий электропередачи (ЛЭП) в городе Майкопе Республики Адыгея. От надежной работы данных ЛЭП зависит функционирование городских распределительных сетей, которые обеспечивают электроснабжение республиканской столицы с численностью населения более 140 тысяч человек.

На воздушных линиях электропередачи 35 кВ «Северная – Южная» и «Черемушки – МайГЭС» энергетики заменили порядка 700 поврежденных и устаревших изоляторов. Вместо них были установлены современные изоляторы из закаленного стекла, которые имеют высокие технические характеристики – механическую прочность, устойчивость к перепадам температур и воздействию окружающей среды. От качества изоляции во многом зависит надежность и безопасность работы ЛЭП.

В рамках годовой программы технического обслуживания и ремонта энергокомпании также запланирован капитальный ремонт с заменой 300 изоляторов на воздушной линии электропередачи «Южная – МайГЭС», которая также обеспечивает подачу электроэнергии на распределительную сеть республиканской столицы.

– В течение 2023 года планируем выполнить капитальный ремонт порядка тысячи километров ЛЭП с заменой изоляторов, провода, траверс и опор, а также проведем расчистку охранных зон энергообъектов от древесно-кустарниковой растительности, – сообщил первый заместитель директора – главный инженер Адыгейского филиала «Россети Кубань» Антон Лупандин.

Адыгейский филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией восемь муниципальных образований: Майкопский, Гиагинский, Шовгеновский, Кошехабльский, Красногвардейский районы и город Майкоп Республики Адыгея, а также Белореченский и Апшеронский районы Краснодарского края. В зоне ответственности филиала – линии электропередачи общей протяженностью более 9 000 км, 58 подстанций 35-110 кВ и 2,1 тыс. трансформаторных подстанций. Общая установленная мощность – 1010 МВА.