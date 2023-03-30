"Норильский никель" расширит производство в Финляндии

Центр экономического развития, транспорта и окружающей среды (Varsinais-Suomen ELY-keskus) Юго-Западной Финляндии, где в городе Харьявалта расположено финское подразделение российского "Норильского никеля", разрешило расширение производственной площадки, следует из опубликованного в среду решения организации.

"Оценка воздействия на окружающую среду проекта компании Norilsk Nickel Harjavalta Oy по расширению производства никеля в Харьявалте — проект осуществим", — говорится в заключении организации.

"Норильский никель" в апреле 2021 года сообщил о планах поэтапно в течение пяти лет увеличить в 1,5 раза мощности финского предприятия Nornickel Harjavalta, выпускающего никель и кобальт для аккумуляторных батарей.

На первом этапе производство увеличится с 65 000 тонн до 75 000 тонн в 2023 году. На втором этапе производство увеличится до более чем 100 000 тонн к началу 2026 года, уточнял ранее производитель.

Подразделение "Норникеля" в финской Харьявалте крупный диверсифицированный производитель химикатов и металлов из никеля в финском регионе Сатакунта, входящий в глобальную группу "Норникель". В компании работает 300 специалистов в различных сферах.