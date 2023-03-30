По поручению Президента Правительство продолжает работу по обеспечению технологического суверенитета страны. Производители электроники на российской элементной базе теперь будут иметь преимущество на госзакупках. Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление, определяющее критерии для предоставления такого приоритета.

При проведении государственных закупок будет действовать трёхуровневый механизм допуска электроники. Наивысший приоритет получит российская техника, работающая на российских процессорах. Она будет классифицироваться как продукция «первого уровня» и иметь соответствующую отметку в реестре Минпромторга.

Если на российской технике установлены компоненты иностранного производства, то она будет считаться продукцией «второго уровня» и станет закупаться только в случае отсутствия предложений по продукции «первого уровня».

Полностью иностранная техника определена как продукция «третьего уровня». Предложения о таких поставках будут рассматриваться в последнюю очередь.

«Подобный подход позволит поддержать отечественных производителей, сформировать дополнительный гарантированный спрос на их продукцию, что должно позитивно сказаться на развитии их проектов в средне- и долгосрочной перспективе», – отметил Михаил Мишустин в ходе заседания Правительства 30 марта.

Подписанное постановление вступает в силу 20 апреля 2023 года. Таким образом, у заказчиков и поставщиков будет возможность адаптироваться к новым условиям проведения госзакупок.