«Россети Ленэнерго» приняли участие в дискуссии с ведущими застройщиками по вопросам доступности электросетевой инфраструктуры, организованной порталом NSP.RU. Эксперты обсудили планы и перспективы реализации проектов комплексного освоения территорий Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Компания «Россети Ленэнерго» создает условия для перспективного развития электрической сети и обеспечения технологического присоединения крупных проектов, включающих жилую застройку, социальную и коммерческую инфраструктуру. Новые энергообъекты проектируются, а существующие реконструируются с учетом плана развития городских территорий и направлены на формирование надежной и эффективной системы, которая будет способствовать реализации потенциала регионов.

«Энергетикам всегда необходимо в своем планировании быть на шаг впереди, работая на опережение, чтобы застройщики могли выполнять свои обязательства в срок. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области существует значительный запас свободной трансформаторной мощности. По состоянию на 4 квартал 2022 года суммарный резерв составляет порядка 3,7 ГВА. Наиболее перспективные и быстро растущие зоны застройки уже полностью обеспечены электроэнергией: Пулковское шоссе, Шушары, Петровский остров, намыв Васильевского острова», - отметил заместитель директора по технологическому присоединению «Россети Ленэнерго» Вячеслав Калинин.

В дискуссии приняли участие: ГК «Ленстройтрест», «Главстрой Санкт-Петербург», ГК «КВС», «Строительный Трест», Группа ЦДС, ГК «Полис», ИСК «ЛенРусСтрой», ГК «А101», ГК Глобал ЭМ. Мероприятие открыло серию встреч редакции портала NSP.RU с экспертами в рамках проекта «Полицентричный Петербург»