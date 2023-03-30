Филиал ПАО «Россети Волга» – «Самарские распределительные сети» обеспечит технологическое присоединение к сетям строительной площадки нового жилого комплекса, который возводится в Куйбышевском районе Самары. Заявитель получит 660 кВт мощности.

Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения башенных кранов, распределительных щитов, трансформаторов для прогрева бетона, наружного освещения и работы электроинструмента. Мощность будет выдана в 2 этапа – 150 и 510 кВт соответственно.

Источником питания стала подстанция 110 кВ Полевая, от которой будет подключена воздушная линия электропередачи 6 кВ и новая трансформаторная подстанция.

ЖК «Легенда» – новый проект на юге Самары. Микрорайон площадью 46,8 га будет построен в границах улиц Уральская, Поселковая, Барнаульская и Заусадебная. Жилые кварталы вдоль границ участка окружают общественную зону, в центре которой будут расположены школа и детский сад. После завершения строительства объекты будут подключены по постоянной схеме электроснабжения.

Подать заявку на присоединение к электрическим сетям самарского филиала «Россети Волга» можно через Портал электросетевых услуг группы «Россети» (https://портал-тп.рф) или мобильное приложение «Россети – личный кабинет». С 2022 года техническая возможность подачи заявки на ТП реализована и в приложении Госуслуги. Консультацию по интересующим вопросам предоставят в едином контакт-центре по телефону 8-800-220-0-220. Звонок бесплатный.