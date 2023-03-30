В 2022 году специалисты Тихорецкого филиала компании «Россети Кубань» подключили к электросетям 818 потребителей в Тихорецком, Павловском, Крыловском, Новопокровском и Белоглинском районах Краснодарского края. Суммарная выданная мощность составила порядка 16 МВт. В числе новых абонентов энергокомпании – бытовые потребители, учреждения здравоохранения, образования и предприятия АПК.

Для подключения энергопринимающих устройств социальных учреждений, построенных в рамках национальных и региональных проектов, энергетики выполнили строительство и реконструкцию оборудования – линий электропередачи и трансформаторных пунктов, обеспечивающих транзит электроэнергии от высоковольтных подстанций к объектам.

Основная часть заявок на технологическое присоединение к электросетям компании традиционно приходится на крупнейшие районы - Тихорецкий и Павловский. Это связано с активной жилой застройкой муниципалитетов и развитием промышленных производств.

Кроме того, в 2022 году тихорецкие энергетики исполнили 33 договора на технологическое присоединение объектов агропромышленного комплекса общей мощностью 2,7 МВт. Электроэнергией было обеспечено предприятие по выращиванию зерновых культур (пшеницы, ржи, овса, ячменя, кукурузы и гречихи), фруктов и овощей в Крыловском районе. Там же к электросети подключен молочный комплекс с объемом переработки 10 тонн молока в сутки. В Павловском районе специалисты увеличили мощность компании по производству элитных семян озимой пшеницы, ячменя и гороха.

Работа, нацеленная на рост предприятий агропромышленного комплекса, пищевой промышленности, сельского хозяйства и обеспечение их надежным энергоснабжением, одно из приоритетных направлений деятельности энергетиков. Выполняя технологическое присоединение таких объектов, специалисты энергокомпании вносят значительный вклад в экономическое развитие территорий.