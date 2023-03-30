Первую колонну в основание будущего комплекса по производству плоского нержавеющего проката установили сегодня в Волгоградской области. В церемонии приняли участие губернатор Андрей Бочаров, генеральный директор «Русской нержавеющей компании» (РНК) Вячеслав Попков, руководители профильных органов исполнительной власти, депутаты Волгоградской областной Думы.

Реализация масштабного проекта РНК - ещё один важный шаг к созданию в Волгоградской области центра компетенций по производству нержавеющих сталей. В регионе будет построен современный комплекс, выпускающий востребованную на внутреннем и внешнем рынках продукцию.

«Поколения специалистов, представляющих мощный промышленный комплекс, мечтали о производстве промышленных товаров, изделий, техники, оборудования, узлов, агрегатов и другой продукции из нержавеющей стали высочайшего качества, отвечающей самым высоким требованиям, на территории России. И сегодня здесь, в Волгоградской области, мечта многих поколений начала воплощаться в жизнь. В ближайшие пять лет будет построен и поэтапно введен в эксплуатацию промышленно-производственный комплекс по выпуску нержавеющих сталей. В полном объеме будут обеспечены наши промышленные предприятия и предприятия наших партнеров за рубежом. Реализация нашего проекта позволит перейти к следующему этапу развития: созданию индустриального парка, в котором будут производиться последующие переделы. Создание мощного современного промышленно-производственного кластера позволит усилить конкурентные преимущества Волгоградской области и создать серьезный синергетический эффект для развития», - подчеркнул Андрей Бочаров, поблагодарив всех, кто принимает участие в реализации этих планов.

Новый завод займет площадь около 60 га, мощность предприятия составит до 500 тысяч тонн плоского нержавеющего проката в год. Строительство цеха холодной прокатки планируется в период с 2023 по 2025 год, а цехов горячей прокатки и электросталеплавильного - в период с 2024 по 2026 год.

«На предприятии будет создано до двух тысяч рабочих мест. Комплекс будет располагать передовым оборудованием и отвечать самым высоким требованиям в области охраны окружающей среды, в проекте заложены самые эффективные технологии. В частности, будут внедрены современные системы пылеулавливания и очистки воздуха, будет организован замкнутый цикл водоснабжения с многоступенчатой системой водоочистки. Здесь используют современные принципы обращения с отходами, значительная часть которых пойдет во вторичный оборот», - отметил генеральный директор «Русской нержавеющей компании» Вячеслав Попков.

Напомним, проект создания в регионе центра компетенций по производству нержавеющих сталей поддержан на федеральном уровне. О реализации этих планов шла речь в ходе рабочей встречи губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова и Президента России Владимира Путина, который посетил регион 2 февраля — в день празднования 80-летия Сталинградской Победы.

«Старт строительства современного комплекса для производства высококачественного проката из нержавеющей стали в городе Волжском – важнейшее событие, – сказал председатель комитета Волгоградской областной Думы по промышленной политике, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и дорожному хозяйству Руслан Шарифов. – Хочу поблагодарить акционеров компании за выбор площадки строительства нового предприятия на территории Волгоградской области. Активное участие в этой совместной работе принимал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Уверен, будущее производство даст определенный импульс развитию промышленного комплекса региона. 2,5 миллиарда рублей налогов дополнительно поступят в бюджеты всех уровней. Самое главное, что на базе этого предприятия будет образован центр компетенций, он станет точкой роста для большого количества смежных производств второго передела из нержавеющей стали. Данная продукция позволит обеспечить потребности как на внутреннем рынке, так и дружественных России стран».

Волгоградская область укрепляет позиции промышленного центра Юга России. В период с 2014 по 2022 годы в регионе реализованы 128 индустриальных инвестпроектов общей стоимостью порядка 311 млрд рублей, создано 9,2 тыс. рабочих мест. В 2023 году планируется реализация еще 24 проектов на общую сумму порядка 70 млрд рублей. Так, в марте в Быковском районе стартовало строительство нового завода - первого в ЮФО малотоннажного комплекса сжижения природного газа. Активно развивается индустриальная кооперация, в том числе с зарубежными партнёрами. Напомним, в ходе визита в регион премьер-министра Беларуси Романа Головченко были заключены 13 соглашений между волгоградскими и белорусскими партнерами, 10 из которых - в сфере промышленности.