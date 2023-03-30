Это личный вклад каждого из нас
Первую колонну в основание будущего комплекса по производству плоского нержавеющего проката установили сегодня в Волгоградской области. В церемонии приняли участие губернатор Андрей Бочаров, генеральный директор «Русской нержавеющей компании» (РНК) Вячеслав Попков, руководители профильных органов исполнительной власти, депутаты Волгоградской областной Думы.
Реализация масштабного проекта РНК - ещё один важный шаг к созданию в Волгоградской области центра компетенций по производству нержавеющих сталей. В регионе будет построен современный комплекс, выпускающий востребованную на внутреннем и внешнем рынках продукцию.
«Поколения специалистов, представляющих мощный промышленный комплекс, мечтали о производстве промышленных товаров, изделий, техники, оборудования, узлов, агрегатов и другой продукции из нержавеющей стали высочайшего качества, отвечающей самым высоким требованиям, на территории России. И сегодня здесь, в Волгоградской области, мечта многих поколений начала воплощаться в жизнь. В ближайшие пять лет будет построен и поэтапно введен в эксплуатацию промышленно-производственный комплекс по выпуску нержавеющих сталей. В полном объеме будут обеспечены наши промышленные предприятия и предприятия наших партнеров за рубежом. Реализация нашего проекта позволит перейти к следующему этапу развития: созданию индустриального парка, в котором будут производиться последующие переделы. Создание мощного современного промышленно-производственного кластера позволит усилить конкурентные преимущества Волгоградской области и создать серьезный синергетический эффект для развития», - подчеркнул Андрей Бочаров, поблагодарив всех, кто принимает участие в реализации этих планов.
Новый завод займет площадь около 60 га, мощность предприятия составит до 500 тысяч тонн плоского нержавеющего проката в год. Строительство цеха холодной прокатки планируется в период с 2023 по 2025 год, а цехов горячей прокатки и электросталеплавильного - в период с 2024 по 2026 год.
«На предприятии будет создано до двух тысяч рабочих мест. Комплекс будет располагать передовым оборудованием и отвечать самым высоким требованиям в области охраны окружающей среды, в проекте заложены самые эффективные технологии. В частности, будут внедрены современные системы пылеулавливания и очистки воздуха, будет организован замкнутый цикл водоснабжения с многоступенчатой системой водоочистки. Здесь используют современные принципы обращения с отходами, значительная часть которых пойдет во вторичный оборот», - отметил генеральный директор «Русской нержавеющей компании» Вячеслав Попков.
Напомним, проект создания в регионе центра компетенций по производству нержавеющих сталей поддержан на федеральном уровне. О реализации этих планов шла речь в ходе рабочей встречи губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова и Президента России Владимира Путина, который посетил регион 2 февраля — в день празднования 80-летия Сталинградской Победы.
«Старт строительства современного комплекса для производства высококачественного проката из нержавеющей стали в городе Волжском – важнейшее событие, – сказал председатель комитета Волгоградской областной Думы по промышленной политике, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и дорожному хозяйству Руслан Шарифов. – Хочу поблагодарить акционеров компании за выбор площадки строительства нового предприятия на территории Волгоградской области. Активное участие в этой совместной работе принимал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Уверен, будущее производство даст определенный импульс развитию промышленного комплекса региона. 2,5 миллиарда рублей налогов дополнительно поступят в бюджеты всех уровней. Самое главное, что на базе этого предприятия будет образован центр компетенций, он станет точкой роста для большого количества смежных производств второго передела из нержавеющей стали. Данная продукция позволит обеспечить потребности как на внутреннем рынке, так и дружественных России стран».
Волгоградская область укрепляет позиции промышленного центра Юга России. В период с 2014 по 2022 годы в регионе реализованы 128 индустриальных инвестпроектов общей стоимостью порядка 311 млрд рублей, создано 9,2 тыс. рабочих мест. В 2023 году планируется реализация еще 24 проектов на общую сумму порядка 70 млрд рублей. Так, в марте в Быковском районе стартовало строительство нового завода - первого в ЮФО малотоннажного комплекса сжижения природного газа. Активно развивается индустриальная кооперация, в том числе с зарубежными партнёрами. Напомним, в ходе визита в регион премьер-министра Беларуси Романа Головченко были заключены 13 соглашений между волгоградскими и белорусскими партнерами, 10 из которых - в сфере промышленности.
«Сегодняшнее мероприятия – это историческое событие, - считает председатель парламентского комитета по охране окружающей среды и природопользованию, руководитель Экологического совета при Волгоградской областной Думе Ирина Соловьева. - Развитие экономики – важнейшая задача, которую сегодня ставит руководство России. Ее реализация сопряжена с внедрением природосберегающих технологий. Несмотря на все трудности, наше государство продолжает следовать курсу по переходу на зеленую экономику. Выступая в феврале с Посланием к Федеральному Собранию Президент подчеркнул, что задача существенно снизить вредные выбросы предприятий с повестки дня не снимается. На принципы зеленой экономики переходят и предприятия Волгоградской области. Мы видим, что за последние несколько лет ситуация стала меняться к лучшему. Заводы активно инвестируют средства для внедрения наилучших доступных технологий, в том числе в рамках нацпроекта «Экология». Установка первой колонны производственного комплекса Русской нержавеющей компании – еще одно тому подтверждение. В рамках этого проекта будет использоваться передовое оборудование, которое отвечает самым высоким требованиям в области охраны окружающей среды. Мы гордимся тем, что такое уникальное и стратегически важное для России направление производства будет развиваться в Волгоградской области. Напомню, что по поручению главы региона профильный комитет областной Думы и Экологический совет ведут постоянную работу с промышленными предприятиями области по снижению негативного воздействия на окружающую среду. Развитие экономики невозможно без влияния на природу. Но необходимо соблюсти баланс между воздействием на окружающую среду и стремлением ее сохранить. Это залог здоровья наших детей и будущих поколений. Также – это залог сбережения природного капитала Волгоградской области и всей страны».
Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в Телеграм
Актуальные новости, обзоры и публикации портала в удобном формате.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter