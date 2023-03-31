RusCable Insider #306 - Новый игрок на рынке СКС СегментЛан,
системный подход "УНКОМТЕХА" и почему "Людиновокабель" против "выжигания" кабельного рынка?
Не успела российская электроэнергетика оправиться от пандемии, как 2022 год принес новые вызовы. Потребуют ли комплексного пересмотра ранее утвержденные инвестиционные проекты? Справится ли российская промышленность с поставленными задачами и сколько потребуется времени для удовлетворения всех потребностей энергетики? Чем заменить базовые ИТ-системы энергокомпаний? Ответы на эти и другие вопросы вы узнаете на предстоящей конференции.
Среди спикеров
По традиции коммуникационная площадка соберет представителей ведомств-регуляторов, менеджеров высшего и среднего звена электроэнергетических и сбытовых компаний, крупных потребителей электроэнергии, инвестиционных и коммерческих банков, поставщиков энергетического оборудования, проектных, инжиниринговых, строительных организаций, владельцев бизнеса и представителей отраслевых и деловых СМИ.
Подробная информация о проекте доступна на сайте: https://events.vedomosti.ru/events/electro23?utm_source=energy.s–kon&utm_medium=news&utm_campaign=electro23
По вопросам участия обращайтесь к Екатерине Никодиновой по телефону +7 495 956 3458, доб. 1314, или по электронной почте e.nikodinova@vedomosti.ru.
По вопросам информационного партнерства и аккредитации СМИ обращайтесь к Марине Назарян по электронной почте m.nazaryan@vedomosti.ru.
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