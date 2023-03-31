Не успела российская электроэнергетика оправиться от пандемии, как 2022 год принес новые вызовы. Потребуют ли комплексного пересмотра ранее утвержденные инвестиционные проекты? Справится ли российская промышленность с поставленными задачами и сколько потребуется времени для удовлетворения всех потребностей энергетики? Чем заменить базовые ИТ-системы энергокомпаний? Ответы на эти и другие вопросы вы узнаете на предстоящей конференции.

Среди спикеров

Михаил Андронов , генеральный директор, «Русэнергосбыт»

, генеральный директор, «Русэнергосбыт» Максим Быстров , председатель правления, ассоциация «НП «Совет рынка»

, председатель правления, ассоциация «НП «Совет рынка» Андрей Вагнер , генеральный директор, «Т плюс»

, генеральный директор, «Т плюс» Виталий Королев , заместитель руководителя, ФАС России

, заместитель руководителя, ФАС России Федор Опадчий , председатель правления, «Системный оператор Единой энергетической системы»

, председатель правления, «Системный оператор Единой энергетической системы» Александра Панина , председатель наблюдательного совета, ассоциация «Совет производителей энергии»

, председатель наблюдательного совета, ассоциация «Совет производителей энергии» Степан Солженицын , председатель совета директоров, «Сибирская генерирующая компания»

, председатель совета директоров, «Сибирская генерирующая компания» Павел Сниккарс , заместитель министра, Министерство энергетики РФ

, заместитель министра, Министерство энергетики РФ Эдуард Шереметцев , заместитель министра, Министерство энергетики РФ

, заместитель министра, Министерство энергетики РФ Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса, «Эн+»

По традиции коммуникационная площадка соберет представителей ведомств-регуляторов, менеджеров высшего и среднего звена электроэнергетических и сбытовых компаний, крупных потребителей электроэнергии, инвестиционных и коммерческих банков, поставщиков энергетического оборудования, проектных, инжиниринговых, строительных организаций, владельцев бизнеса и представителей отраслевых и деловых СМИ.

Подробная информация о проекте доступна на сайте: https://events.vedomosti.ru/events/electro23?utm_source=energy.s–kon&utm_medium=news&utm_campaign=electro23

По вопросам участия обращайтесь к Екатерине Никодиновой по телефону +7 495 956 3458, доб. 1314, или по электронной почте e.nikodinova@vedomosti.ru.

По вопросам информационного партнерства и аккредитации СМИ обращайтесь к Марине Назарян по электронной почте m.nazaryan@vedomosti.ru.