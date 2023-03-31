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  • 5 апреля состоится XV юбилейная конференция "Российская энергетика: новые грани развития", организатором которой выступает деловое издание "Ведомости"

5 апреля состоится XV юбилейная конференция "Российская энергетика: новые грани развития", организатором которой выступает деловое издание "Ведомости"

31 марта 2023, 16:15 171 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: www.energy-s-kon.ru
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Не успела российская электроэнергетика оправиться от пандемии, как 2022 год принес новые вызовы. Потребуют ли комплексного пересмотра ранее утвержденные инвестиционные проекты? Справится ли российская промышленность с поставленными задачами и сколько потребуется времени для удовлетворения всех потребностей энергетики? Чем заменить базовые ИТ-системы энергокомпаний? Ответы на эти и другие вопросы вы узнаете на предстоящей конференции.

Среди спикеров

  • Михаил Андронов, генеральный директор, «Русэнергосбыт»
  • Максим Быстров, председатель правления, ассоциация «НП «Совет рынка»
  • Андрей Вагнер, генеральный директор, «Т плюс»
  • Виталий Королев, заместитель руководителя, ФАС России
  • Федор Опадчий, председатель правления, «Системный оператор Единой энергетической системы»
  • Александра Панина, председатель наблюдательного совета, ассоциация «Совет производителей энергии»
  • Степан Солженицын, председатель совета директоров, «Сибирская генерирующая компания»
  • Павел Сниккарс, заместитель министра, Министерство энергетики РФ
  • Эдуард Шереметцев, заместитель министра, Министерство энергетики РФ
  • Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса, «Эн+»

По традиции коммуникационная площадка соберет представителей ведомств-регуляторов, менеджеров высшего и среднего звена электроэнергетических и сбытовых компаний, крупных потребителей электроэнергии, инвестиционных и коммерческих банков, поставщиков энергетического оборудования, проектных, инжиниринговых, строительных организаций, владельцев бизнеса и  представителей отраслевых и деловых СМИ.

Подробная информация о проекте доступна на сайте: https://events.vedomosti.ru/events/electro23?utm_source=energy.skon&utm_medium=news&utm_campaign=electro23            

По вопросам участия обращайтесь к Екатерине Никодиновой по телефону +7 495 956 3458, доб. 1314, или по электронной почте e.nikodinova@vedomosti.ru.

По вопросам информационного партнерства и аккредитации СМИ обращайтесь к Марине Назарян по электронной почте m.nazaryan@vedomosti.ru.

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Метки: РОССИЙСКАЯ ЭНЕРГЕТИКА, КОНФЕРЕНЦИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

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