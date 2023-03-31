Диспетчерскому центру энергосистемы Карелии – 20 лет

1 апреля исполняется 20 лет Филиалу Системного оператора – Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Карелия (Карельское РДУ). В огромной армии карельских энергетиков именно здесь находится тот самый главный «командный пункт», благодаря точным и выверенным командам которого энергосистема одного из красивейших регионов нашей страны работает синхронно и слаженно.

После реформы РАО ЕЭС России создание в 2002 году «Системного оператора» как главного и независимого диспетчера энергосистемы страны стало началом формирования трехуровневой системы оперативно-диспетчерского управления в отечественной электроэнергетике. Карельское РДУ стало одним из пилотных проектов, опыт которого использовался при создании других региональных диспетчерских центров Объединенной энергосистемы Северо-Запада.

«В 2003 году в нашем управлении было всего 16 ЛЭП 330–220–110 кВ. Сегодня их – 67. Установленная мощность электростанций составляет в настоящее время 1094,9 МВт, – говорит директор Карельского РДУ Олег Паромов. – Все это сложное энергохозяйство без преувеличения дает жизнь региону и находится под непрерывным круглосуточным контролем диспетчеров нашего диспетчерского центра. По тысячам каналов в диспетчерский центр стекается и обрабатывается оперативная информация с энергообъектов, которая ложится в основу управления большим технически сложным «оркестром» под названием энергосистема».

Как отметил Олег Паромов, при непосредственном участии Карельского РДУ в электроэнергетике России реализованы крупнейшие проекты государственного уровня. Один их главных – проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию в 2021 году второй цепи Кольско-Карельского транзита, который имеет ключевое значение не только для республики, но и для страны в целом.

«Энергосистема Карелии является дефицитной, – объясняет директор РДУ. - Баланс мощности энергосистемы и покрытие максимума нагрузки производится за счёт внешнего перетока, который как раз и осуществляется по этому транзиту из избыточной энергосистемы Мурманской области через Карелию в энергосистему Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 1100 километров энергетической инфраструктуры второй цепи транзита сегодня синхронно работает с ЕЭС России в том числе благодаря специалистам нашего диспетчерского центра. На новых и существующих объектах транзита при нашем участии введены в работу современные микропроцессорные терминалы релейной защиты и противоаварийной автоматики. Все построенные энергообъекты оборудованы новейшими автоматизированными системами управления технологическим процессом, которые позволяют внедрять самые современные цифровые технологии. И в первую очередь это дистанционное управление оборудованием непосредственно из диспетчерского центра Карельского РДУ».

Введенное в эксплуатацию в 2020 году новое здание диспетчерского центра Карельского РДУ на сегодня является одним из самых высокотехнологичных в структуре Системного оператора.

«Многие инженерные, информационные и телекоммуникационные системы, которыми оснащено новое здание, - российского производства и соответствуют мировому уровню развития технологий диспетчерского управления, – говорит главный диспетчер Карельского РДУ Юрий Старков. – Сегодня у нас обеспечена максимальная наблюдаемость текущего состояния объектов энергосистемы, которая позволяет нам быстро и точно принимать оперативные решения по управлению энергосистемой и добиваться большей эффективности при планировании и управлении режимами».

Для подготовки и повышения квалификации специалистов оборудованы пункт тренажерной подготовки персонала и учебный класс. Их возможности позволяют проводить обучение специалистов технологического блока, блока информационных технологий и общего блока. Также пункт тренажерной подготовки используется для проведения противоаварийных тренировок диспетчерского персонала РДУ, в том числе общесистемных с участием оперативного персонала субъектов электроэнергетики и диспетчеров смежных диспетчерских центров.

Возможно, в том числе и этот факт помог команде диспетчеров Карельского РДУ занять вторую ступень пьедестала почета по итогам всероссийских соревнований диспетчеров региональных энергосистем, которые состоялись в Казани в декабре 2022 года.

«Часть рабочего времени диспетчерский персонал Карельского РДУ посвящает обучению и повышению квалификации, – говорит начальник Оперативно-диспетчерской службы Дмитрий Мизин. – Мы учимся мгновенно и точно реагировать на сложнейшие изменения в работе энергосистемы не только в теории, но и «отыгрываем» штатные и нештатные ситуации на противоаварийных тренировках в Пункте тренажерной подготовки персонала, в котором для этого созданы все условия».

Сегодня в Карельском РДУ работает 90 сотрудников, многие из которых выпускники Петрозаводского государственного университета. По словам главного специалиста Службы электрических режимов Карельского РДУ, преподавателя Физико-технического института вуза, главы Молодежного правительства Карелии, а также лидера Молодежного совета ОДУ Северо-Запада Дениса Петрушина сотрудничество и партнерство между ПетрГУ и Карельским РДУ укрепляется с каждым годом.