Эксклюзивная аналитическая информация от ведущих экспертов будет представлена 5 апреля 2023 года в рамках первого дня работы форума «Лом черных и цветных металлов» в Москве. На этой сессии будут рассмотрены актуальные темы, связанные с анализом объемных и ценовых показателей рынка, прогнозированием его развития на ближайшие годы, тенденциями рынков стали, меди и ферросплавов, а также индексами цен на лом и металлы.

Участники мероприятия также смогут узнать о вызовах и возможностях, связанных с влиянием санкций, переориентацией рынков сбыта, информационным и технологическим импортозамещением и экологическими трендами. Аналитическая сессия также предоставит информацию о поставщиках лома черных металлов и меди, включая рейтинг лидеров в России.

В качестве участников деловой программы на этой сессии будут выступать такие организации, как Ассоциация НСРО Руслом.ком, Ассоциация Русская сталь, Ассоциация Электрокабель и Металлплейс.