Строительство третьего главного пути, который дополнительно свяжет станцию Хабаровск-1 и одну из крупнейших железнодорожных станций России — Хабаровск-2, началось на ДВЖД

Ведется подготовительный этап работ: обустройство земляного полотна и фундаментов под опоры контактной сети, вынос коммуникаций. Ежедневно на объекте трудится до 300 человек и задействуется до 35 единиц техники.

В ходе реализации проекта будет отсыпано более 52 тыс. кубометров земляного полотна, уложено более 7 км пути, 23 стрелочных перевода, построено почти 11 км новой контактной сети.

Участок Транссиба между станциями Хабаровск-1 — Хабаровск-2 один из самых грузонапряженных на ДВЖД. Строительство третьего главного пути поможет оптимизировать межстанционную работу и повысить пропускную способность перегона.

Учитывая возрастающую интенсивность движения, большое внимание уделяется безопасности. Предусмотрено строительство трех надземных пешеходных путепроводов, которые позволят жителям Хабаровска беспрепятственно пересекать железную дорогу.

Для комфорта жителей прилегающих территорий, вдоль всего участка планируется установка современных шумозащитных экранов.

Первые поезда по третьему главному пути планируется запустить в конце 2023 года, полностью завершить все работы на объекте — в 2025 году.