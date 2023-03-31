Ежегодная ремонтная кампания на Загорской ГАЭС (филиал ПАО «РусГидро») стартовала с вывода в капитальный ремонт гидроагрегата №5 номинальной мощностью 200 МВт/220 МВт в генераторном/насосном режимах. Гидроагрегат был введен в эксплуатацию в 1994 году. Согласно утвержденному графику, ремонт оборудования продлится 80 дней и завершится в мае.

Основной объем ремонтных работ выполнят специалисты АО «Гидроремонт-ВКК». В процессе ремонта персонал проведет ревизию и при необходимости отремонтирует элементы электрической части оборудования и основные узлы турбины: рабочее колесо, подпятник, турбинный подшипник, направляющий аппарат, маслонасосную установку и вспомогательное оборудование. Все работы на гидроагрегате производятся согласно требованиям нормативной документации и заводов-изготовителей.

Программа ремонтов Загорской ГАЭС на 2023 год также включает текущие ремонты всех шести гидроагрегатов станции и капитальный ремонт гидроагрегата со станционным номером 3. В период капитальных ремонтов гидроагрегатов будут выполнены капитальные ремонты блочных трансформаторов №5 и №3 с подъемом колокола. Эти работы проведут специалисты Жигулевского участка АО «Гидроремонт-ВКК».

Все ремонтные работы на генерирующем оборудовании предприятия завершатся в ноябре – к этому времени оборудование станции будет полностью готово к надежной работе в следующем осенне-зимнем периоде.

Капитальные ремонты основного оборудования гидростанции проводятся каждые четыре года и направлены на восстановление его эксплуатационных свойств, повышение безопасности и надежности его работы.