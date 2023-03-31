Специалисты Правобережного производственного (ПО) отделения филиала ПАО «Россети Волга» – «Саратовские РС» представили новое техническое решение по повышению надежности работы электросетевого оборудования. Предложение «Разработка метода контроля целостности оперативных цепей трансформатора на отключение В-110» было рассмотрено комиссией, признано рационализаторским и включено в Реестр рационализаторских предложений ПАО «Россети Волга».

Удостоверения на рацпредложение получили начальник службы релейной защиты автоматики Юрий Софинский, заместитель главного инженера по оперативно-технологическому управлению Денис Казаков, ведущий инженер службы релейной защиты автоматики Андрей Музюкин. Это не первые инновационные разработки команды Правобережного ПО. Энергетики периодически формируют предложения по совершенствованию технических решений, главная цель которых – надежная работа оборудования компании «Россети Волга» и, следовательно, качественное и надежное энергоснабжение тысяч потребителей.

Рационализаторская и изобретательская деятельность является частью деятельности Общества в области инновационного и научно-технического развития, а также одним из ключевых направлений системы инновационного менеджмента Общества.

В ПАО «Россети Волга» на постоянной основе проводится работа по стимулированию и развитию инженерного творчества.