Для целей формирования среднесрочного прогноза потребления электрической энергии и мощности в рамках разработки схемы и программы развития электроэнергетических систем России на 2024–2029 годы Системным оператором подготовлен и опубликован на официальном сайте реестр существующих потребителей электрической энергии, в отношении которых у АО «СО ЕЭС» имеется информация о фактических годовых объемах потребления электрической энергии в базовом периоде (контролируемые потребители).

В соответствии с требованиями Методических указаний проектированию развития энергосистем, утвержденных приказом Минэнерго России от 06.12.2022 № 1286, прогнозы потребления электрической энергии и мощности по отдельным контролируемым потребителям подлежат индивидуальному учету при формировании соответствующих показателей в составе энергосистемы.