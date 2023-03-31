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Системный оператор приступил к формированию среднесрочного прогноза потребления в рамках разработки СиПР ЭЭС 2024–2029

31 марта 2023, 17:00 154 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: АО "СО ЕЭС"
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Для целей формирования среднесрочного прогноза потребления электрической энергии и мощности в рамках разработки схемы и программы развития электроэнергетических систем России на 2024–2029 годы Системным оператором подготовлен и опубликован на официальном сайте реестр существующих потребителей электрической энергии, в отношении которых у АО «СО ЕЭС» имеется информация о фактических годовых объемах потребления электрической энергии в базовом периоде (контролируемые потребители).

В соответствии с требованиями Методических указаний проектированию развития энергосистем, утвержденных приказом Минэнерго России от 06.12.2022 № 1286, прогнозы потребления электрической энергии и мощности по отдельным контролируемым потребителям подлежат индивидуальному учету при формировании соответствующих показателей в составе энергосистемы.

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Метки: СО ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 

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