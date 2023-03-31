Бельгийские компании Tractebel*, DEME** и Jan De Nul*** по результатам совместных четырехлетних исследований в сотрудничестве с Гентским университетом представили совместно разработанную инновационную технологию строительства объектов солнечной генерации морского базирования SEAVOLT (подана заявка на патент).

Технология SEAVOLT, которая является результатом совместных исследований и разработок, объединяет опыт специалистов в области солнечной энергетики, экологии и морских технологий. Солнечные установки, построенные по технологии SEAVOLT, могут выдерживать суровые морские условия, а модульная конструкция позволяет легко адаптировать их к различным площадкам и требованиям. К преимуществам технологии SEAVOLT также относятся возможность локального производства возобновляемой энергии и возможность установки солнечных панелей в акватории шельфовых ВЭС (если местные органы власти разрешают многоцелевые концессии). Еще одним преимуществом является возможность строительства больших объемов ВИЭ-генерации за относительно короткое время.

Первую демонстрационную СЭС, изготовленную по технологии SEAVOLT, планируется разместить у бельгийского побережья Северного моря. СЭС представляет собой полупогружную платформу с установленными на ней фотоэлектрическими панелями, которая крепится к морскому дну четырьмя опорами и размещается в акватории шельфовой ВЭС. Для передачи электроэнергии, выработанной СЭС, планируется использовать КЛ, ранее проложенные по схеме выдачи мощности ВЭС. Технические параметры демонстрационной СЭС, которую планируется ввести в эксплуатацию летом 2023 г., в настоящий момент не разглашаются.

Интерес к строительству энергообъектов на шельфе со стороны компаний фотоэлектрического сектора обусловлен дефицитом земельных участков и необходимостью поддержания темпов перехода к возобновляемой энергетике. Разработчики технологии SEAVOLT полагают, что поскольку власти отдельных стран и регионов разрешают многоцелевые концессии, а сетевая инфраструктура имеет достаточный потенциал для комбинированного использования ветровой и солнечной генерации, строительство СЭС в акватории шельфовых ВЭС даст возможность интегрировать в энергосистему бо́льшие объемы ВИЭ-генерации.

Официальный сайт проекта SEAVOLT

* Инжиниринговая компания, входящая в ENGIE Group, предоставляющая консультационные и инженерные услуги в энергетическом, водном, ядерном и инфраструктурном секторах для группы ENGIE, а также для национальных и международных государственных и частных компаний.

** Компания является одним из ведущих бельгийских подрядчиков в области реализации проектов морской энергетики, восстановления окружающей среды, работ по углублению дна и строительству инфраструктуры морского базирования.

*** Компания предоставляет услуги по строительству и обслуживанию инфраструктуры морского базирования, которая владеет флотом специализированных судов.