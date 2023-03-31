ГУП РК «Крымэнерго» в первом квартале 2023 года продолжает реализацию ремонтной программы и технологических присоединений в Бахчисарайском районе.

С целью снижения вероятности возникновения технологических нарушений и обеспечения бесперебойной подачи электроэнергии потребителям, а также надежного функционирования сетевого комплекса ГУП РК «Крымэнерго» непрерывно обслуживает и расширяет энергетическую инфраструктуру Бахчисарайского района, в котором проживают 90 тысяч человек.

В рамках выполнения плановых производственных заданий за январь-март текущего года энергетики заменили 39 опор и 7 км проводов 0,4-6-10 кВ, отремонтировали 22 трансформаторные подстанции (ТП) и распределительных пункта и расчистили свыше 6 га трасс ЛЭП от растительности. Во второй декаде марта в с. Счастливом был закончен ремонт 1,2 км воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ; в настоящее время энергетики приступили к замене провода на ВЛ 10 кВ на территории Почтовского сельского поселения.

Вместе с тем ГУП РК «Крымэнерго» за три месяца 2023 года в Бахчисарайском районе выполнило 278 заявок на увеличение мощности и подключение новых объектов. В число новых абонентов предприятия вошли бытовые потребители и юридические лица, среди которых учреждения социальной сферы (детский сад в с. Маловидном), а также предприятия АПК. В настоящее время в с. Отрадном специалисты завершают мероприятия по электроснабжению сельхозугодий: проводят реконструкцию распределительного устройства 0,4 кВ в ТП, строят 0,5 км ВЛ 0,4 кВ с применением самонесущего изолированного провода.

Кроме того, для обеспечения комфорта и безопасности жителей населенных пунктов Почтовое, Малое Садовое, Каштаны, Куйбышево работники ГУП РК «Крымэнерго» электрифицировали систему уличного освещения.